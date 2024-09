'NAPUSTILE SU NAS DVE ISTINSKE LEGENDE' Vučević izjavio saučešće porodicama Rade Đuričin i Bore Đorđevića

Danas je Srbija ostala bez dva velika umetnika, Bore Đorđevića (71) i Rade Đuričin (91).

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama, prijateljima i poštovaocima Bore Đorđevića i Rade Đuričin.

- Danas je veoma tužan dan, jer su nas napustile dve istinske legende, čiju će umetnost i dela pamtiti generacije. Svojim umetničkim bravurama, Bora svojim pesmama i poezijom, Rada svojom glumom, a oboje velikim patriotizmom i ljubavlju prema svojoj zemlji, ostavili su neizbrisiv trag u dušama svih nas. Neka im je večna slava - naveo je premijer Vučević.

Bora će biti sahranjen u Čačku

Podsetimo, Bora Đorđević biće sahranjen u rodnom gradu, potvrdio je gradonačelnik Čačka.

- Napustila nas je legenda rokenrol scene naše Srbije i regiona, maestralni i neprevaziđeni muzičar, tekstopisac i frontmen najveće rok grupe Riblje Čorbe. U 72. godini života preminuo je Bora Đorđević, ikona Čačka i čovek koji je za četiri i po decenije muzičkog stvaralaštva ostavio neizbrisiv trag u srcima svih generacija. Odavno postavši besmrtan za njegove Čačane i Čačak, uvrstio se u red najvećih legendi koje je ovaj grad iznedrio. Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savet i lepu reč, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen - izjavio je Milun Todorović.

Rada Đuričin će biti sahranjena u rodnom Vršcu

Danas je u Beogradu preminula Rada Đuričin, jedna od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumica i dugogodišnja članica ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Autor: Marija Radić