Kojčić za Pink: Pozivam rok zajednicu da napravi koncert u čast Bore Đorđevića

Frontmen Riblje čorbe Bora Đorđević (72) preminuo je juče u Ljubljni, nije mogao da se izbori sa jakom upalom pluća. Ceo region oprostio se od naše ronkenrol zvezde koja nas je napustila.

Dragoljub Kojčić, politički filozof evocirao je za Pink uspomene na Boru Đorđevića.

Između ostalog on je rekao Bora nikad nije bio maliciozan čovek, pa čak i kada je ušao u polemiku sa frontmenom grupe Film Jurom Stublićem u onu polemiku oko pesme "E, moj druže beogradski“.

- To nije bilo maliciozno, on je u stvari bio dobar čovek. Bio je apsolutno zvezdaš, i ja ne znam da postoji neko da je toliko zvezdaš, a pevao je i bek vokal, ali samo "hej, hej, hej" i ništa više od toga, za himnu Partizana - navodi Kojčić.

Kojčić se zapitao kada je u pitanju smrt Bore Đorđevića da li je to u pitanju samo jedna tužan dan ili je to za nas bio ponos i radost što je takav čovek bio sa nama.

- Kada ovakvi ljudi odu na onaj svet, pogotovu naš Bora koji je sada među anđelima što je bila i njegova životna tema, ja se uvek pitam da li je to samo tužan dan ili možda nosi neki naš ponos i radost što je bio sa nama i što je uneo nešto kod nas - navodi Kojčić.

Kojčić je podsetio na situaciju sa Rolingstonsima kada je umro Brajan Džons, oni su održali u Hajd parku takozvani "beli koncert" i svi došli u belom.

- Ja preporučujem da naša rok zajednica, ovi koji još postoje da naprave jedan koncert kao omaž u čast Bore - kaže Kojčić.

On je naveo da je bora kod nas u mnogim stvarima bio prvi.

- On je kod nas prvi počeo sa tim angažovanim rokom kao što je Džim Morison, kao što su Dorsi bili, kao Lenon na kraju krajeva. On je prvi krenuo sa tim angažovanjem. Pod dva, on je prvi koji je imao frenetični prijem kod publike... On je bio prva mega zvezda i mislim da je ostao jedina mega zvezda na područjima bivše Jugoslavije - rekao je Kojčić.

Autor: Dalibor Stankov