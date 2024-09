Kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u OVIM delovima Srbije! Detaljna prognoza: Meteo alarm upaljen zbog 3 nepogode

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, a od popodneva u svim predelima nestabilno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će ponegde u Bačkoj i Banatu kratkotrajno padati kiša. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar, a u košavskom području slab do umeren jugoistočni koji će na jugu Banata povremeno biti jak. Najniža temperatura biće od 13 u Požegi, do 23 u Vršcu, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, pre podne s dužim sunčanim intervalima, a od popodneva nestabilno, s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura biće oko 22, najviša dnevna oko 32 stepena.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm. U Sremu zbog grmljavine, u Bačkoj, Banatu, Beogradu i istočnoj Srbiji zbog grmljavine i visoke temperature, dok je u zapadnoj Srbiji ovo upozorenje na snazi zbog Kiše i Grmljavine. Takođe, u nekim delovima naše države na snazi su tri upozorenja pa je tako u Šumadiji, Pomoravlju, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM upaljen žuti meteo alarm zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potenijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

Subota: Pretežno sunčano, a promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima biće još ponegde u Banatu, na istoku zemlje i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Braničevu pojačan jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena.

Nedelja: Pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Banatu povremeno jak, jugoistočni, krajem dana i tokom noći u košavskom području u daljem pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 30 do 35 stepeni.

Ponedeljak: Promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša od 27 do 31 stepen.

Autor: Marija Radić