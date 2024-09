Međunarodni kongres hematologa i onkologa organizuje se od 24. do 26. oktobra u Bečićima, u okviru koga će svi lekari moći da nauče nešto novo i da podele svoje znanja ali će u prvom planu biti pacijenti sa kojima će stručnjaci predvođeni prof. dr Nadeždom Basarom moći da pičaju o svojim bolestima, a nadamo se i uspešnom izlečenju.

Onkološki i hematološki pacijenti u Srbiji, ali i sa Balkana znaju ko je profesorkka Nadežda Basara, ali znaju takođe i da se i Evropa, posebno Nemačka, pravi važna da je njihova.

- Ja sam predsednik naučnog odbora tog kongresa i učešće su mi potvrdili ne samo eksperti iz regiona, već i eksperti iz Nemačke. Dolazi 12 profesora iz Nemačke, sa univerziteta, koji će da drže predavanja iz oblasti hematologije, iz oblasti onkologije. Tako da je to prilika da svi zainteresovani lekari koji su na specializaciji ili već su završili specializaciju, ali i studenti učestvuju na tom kongresu i bilo bi jako lepo da se prijave za taj kongres. Prvo je jako divno da to organizujete ovde na našem podneblju,u našim krajevim, što bi se reklo. Kongres će se sastojati i koliko sam upućena, od jednog dana foruma koji je posvećen onkološkim i hematološkim pacijentima, ili članovima njihove porodice- rekla je Basara gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pink i dodala:

- Oni će moći u direktnom i neposrednom kontaktu sa vrhunskim stručnjacima da se raspitaju o svom stanju i njihovim konkretno bolestima. To organizujemo 24.

u 18.30. 24. oktobra. I tu će imati mogućnost ne samo da čuju najnovija saznanja iz oblasti, na primer, ishrane i šta je važno za ishranu kod onkoloških i hematoloških pacijenata, nego i rehabilitacije, kada je primeniti, kada je važna, ali i psihe, jer dolazi do velikih promena u psihi bolesnika kad saznaju za dijagnozu, kao što je neka onkološka ili hematološka diagnoza. Tako da su to teme u kojima će eksperti iz tih oblasti referisati, a pacijenti će imati mogućnost da postave pitanja u direktnom kontaktu. Proše godine smo prvi forum organizovali, bilo je jako interesantno, preko 150 pacijenata je došlo i postavili su jako interesantna pitanja. To je vrlo važno, jer pacijenti su važan deo našeg posla i sve više i više su uključeni u organizaciju tih comprehensive cancer centara i organizaciju studija, naprimer. Znate, kad imate neku studiju koja je aktivna, onda je vrlo važno da pacijenti razumeju o čemu se zapravo radi. To su sve teme koje će biti na tom forumu 24. oktobra i mogu da učestvuju- rekla je Basara.

Učešće je besplatno za pacijente i mogu da učestvuju ne samo pacijenti iz Srbije već iz regiona.

Na kongresu će učestvovati 12 stručnjaka, a Basara dovodi zvučna imena, a kruna tog hematološkog i onkološkog pristupa je i rada sa pacijentima. A evo zašto se Nadežda odlučila da pozove i studente:

- Kod nas, i na Balkanu, i u Srbiji, hematologija i onkologija su različite specijalizacija, ali u Evropi, čini mi se, i u Nemačkoj, to nije slučaj. Subspecijalizacija, a zapravo je interna medicina specijalizacija u Nemačkoj, i u Austriji, i u Švajcarskoj, to je jedna specijalizacija, i svi su predavači koji dolaze i onkolozi, i hematolozi, naravno, svako od njih ima ono što najviše voli da radi ili gde ima ekspertizu,ali sve praktično prate i znaju, jer hematologija je jedna jako mala grana interne medicine. A onkologija je izuzetno interesana zbog interdisciplinarnosti, jer onkologijom se ne bave samo medikalni onkolozi, nego se bave i hiruzi, bave se i radiacioni onkolozi, bave se i patolozi, tako da je ta interdisciplinarnost izuzetno važna i o tome ćemo razgovarati- rekla je ona i dodala:

- Imamo i ta interdisciplinarni tumor bord koji će voditi kolege onkolozi iz Belgrada. Mislim da će biti jako interesantno, a posebno za studente i mlade lekare koji su željnii da nauče i da stupe u kontakt sa ekspertima iz Evrope, konkretno iz Nemačka. Verujem da je ovo prvenstveno odlična vest za pacijente.

Čovek ima sto problem, a kad se razboli ima samo jedan problem, posebno ako su u pitanju ovakve bolesti. Jako je značajno i za lekare, i specijalizante, i njene kolegije, profesore koji se bavaju naučnim radom, da je ovaj kongres koji se održava krajem oktobra pod pokroviteljstvom Nemačkog društva onkologa i hematologa.

Uvek profesija Nade Basare dolazi u prvi plan, ali ona je pre svega žena koja je odradila svoj radni vek, otišla je u penziju ali postoje ta zanimanja kao njeno gde je penzija samo pravni status, dok ona nastavlja da radi. U Nemačkoj je i dalje aktivna gde radi kao konsultant:

- Taj neki sam vrhunac karijere je već prošoo i sad, u suštini, treba da prenesem i mladima i veliko znanje, i iskustvo koje imam, i mladim lekarima i, u krajnjoj liniji, kolegama. Tako da je to i cjilj, i misja. Medicina i onkologija i hematologija su izuzetno interesantne i još uvek mi to pravi zadovoljstvo. Vrlo sam srećna kad nekom mogu da pomognem da se dođi do prave, precizne diagnoze- zaključila je Basara.

