STIGLO OSVEŽENJE! Počeo pljusak u Beogradu RHMZ najavio kišu i u ovim delovima Srbije, temperatura do 32 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće lokalnog karaktera a najviša dnevna temperatura iznosiće do 32 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom povremeno i jak vetar. Najniža temperatura iznosiće od 15 do 21, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, u pojedinim delovima grada posle podne moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu biće oko 21, najviša dnevna oko 31 stepen. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 14. septembra, u nedelju će biti pretežno sunčano, sledeće sedmice promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U nedelju i ponedeljak u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvaće umeren i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar, košava.

Autor: Dalibor Stankov