OD OVOG DATUMA TEMPERATURA U PADU: Očekuju nas jutarnji mrazevi - vremenska prognoza za sedam dana

Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu bez padavina, a kratkotrajna kiša će biti lokalnog karaktera.

Večeras i u toku noći naoblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim slabim pljuskom. Vetar umeren i jak južni i jugoistočni, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije jak i olujni, jugozapadni. Najviša temperatura od 18 do 25 stepeni.

Na području Beograda i šire okoline tokom većeg dela dana suvo, večeras prolazna kiša.

Sutra (15.03.) umereno do potpuno oblačno, toplo i tokom većeg dela dana suvo. Kiša i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine u toku dana i uveče očekuju se uglavnom na severu i zapadu, a tokom noći mestimično i u ostalim krajevima. Vetar umeren i jak južni i jugozapadni, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno sa udarima olujne jačine. Pre podne na severu, a do kraja dana i u većini ostalih krajeva u skretanju na severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 7 do 16 stepeni, najviša od 15 stepeni na severu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije.

Na području Beograda sutra (15.03.) umereno oblačno i toplo sa najvišom temperaturom oko 25 stepeni, a kiša i lokalni kratkotrajni pljuskovi se očekuju tek uveče i tokom noći ka nedelji.

U nedelju i ponedeljak (16-17.03.) pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama početkom sedmice sa snegom.

U utorak (18.3.) prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Od srede (19.03.) pretežno sunčano.

Od nedelje temperatura u padu, pa se od utorka očekuju jutarnji mrazevi, a postepeni porast dnevnih temperatura uslediće u drugoj polovini sledeće sedmice.

Autor: Dubravka Bošković