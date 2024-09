NIKOLA SELAKOVIĆ SE OBRATIO U PREDSEDNIKOVO IME NA KOMEMORACIJI BORI ĐORĐEVIĆU: Potresnim govorom rasplakao naciju (VIDEO)

"Učio nas je da živimo bolje, neka nas gleda sa anđelima"

Na komemoraciji legendarnom Borisavu Bori Đorđeviću koja se trenutno održava u Čačku, obratio se Ministar kulture u Vladi Srbije Nikola Selaković, napomenuvši da je tu takođe i u ime predsednika Aleksandra Vučića.

- Poštovana porodice, dragi članovi grupe Riblja Čorba. Pripala mi je velika čast i dužnost da se u ime predsedniak Aleksandra Vučića oprostim od muzičara, pesnika i patriote. Bora Đorđević je istinski živeo ono što je pevao, a mi smo u tim pesmama učili o životu, njegovim čudima, ćorsokacima i radostima. Svima nama je izgledalo beskrajno lako to što je dradio snagom vulkana. Tako je sa genijima, izgleda lako sve dok su sa nama. On će zaista zauvek biti sa nam uz svako svitanje iznad crvke Svetog Marka, kad neko reši da ratuje sam, ostane slobodan ili smišlja imena za dečurliju. Opominjao je i radovao nas. Razumeo je sve naše nade i strepnje i širinom svoga dara koji nam je podelio učio je da živimo iskrenije i bolje. Nije samo opevao naš grad i svet, spajajući mnoge generacije ih je gradio i to sada znama. Vitez Sretenjskog ordena, Čačanin, Beograđanin, Zvezdap, Srbin, Roker.... Čovek od koga se sada opraštamo, a ustvari tražimo od njega oprost naučio nas je da nađemo lepotu u najobičnijim danima života. Učio nas je da živimo punije. Tako ćemo ga se najbolje sećati. U nadi da će iznići neka nova pokolenja koja će stvarati onako kako je on stvarao i voleo. Neka mu je večna slava i hvala. I neka nas gleda sa anđelima - rekao je Selaković

Autor: Dalibor Stankov