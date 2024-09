50.000 dinara ili čak 30 dana zatvora: Dnevno bar 10 građana napravi ovaj prekršaj, a kazne su paprene

Da li znate da svaki dan bar 10 građana dnevno načini jedan od najčešćih prekršaja - nemaju ličnu kartu sa sobom? Evo kolike su kazne propisane zakonom, ko je mora uvek imati uz sebe i zbog čega.

Branka Popadić, zamenica načelnika uprave za upravne poslove Policijske uprave Beograd, istakla je da kazne za osobe koje ne nose ličnu kartu mogu da idu i do 50.000 dinara ili čak 30 dana zatvora.

- Član 29 i 30 u zakonu o ličnim kartama su smeštene kaznene odredbe i tu su precizno navedeni svi razlozi zbog kojih može da se piše zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Kaznom do 50.000 dinara ili 30 dana zatvora kazniće se lice koje ne nosi ličnu kartu ili lice koje ne pokaže ovlašćenom službenom licu na zahtev svoju ličnu kartu - rekla je Branka, ali to nije sve.

Šta kaže zakon?

Državljanin Republike Srbije stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu, a ako suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da ima ličnu kartu, dužno je da je nosi i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje. Ako odbije da pokaže ličnu kartu službenom licu ovlašćenom za legitimisanje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, odnosno ako ne nosi ličnu kartu a dužno je da je ima kazniće se za prekršaj novčanom kaznom do 5.000 dinara.

Ko odbija da pokaže ličnu kartu (radnja činjenja) suprotstavlja se proveri identiteta (teža posledica), a ko ne nosi ličnu kartu (radnja nečinjenja - propuštanja) ne suprotstavlja se proveri identiteta, već je otežava (lakša posledica).

Kazna i ako ne prijavite nestanak

Kažnjeni možete da budete i ukoliko ne prijavite nestanak lične karte, a ono što je jako važno, jeste da je obaveza svih građana sa 16 godina života da podnesu zahtev za izdavanje lične karte.

- Za građane od 16 godina zahtev podnosi lično to lice, odnosno dete, uz saglasnost jednog roditelja - objasnila je Popadićeva.

Ono što je možda zanimljivo jeste da lična karta može da služi kao putna isprava. U tom slučaju postoji mogućnost da, ukoliko roditelji žele, deci od 10 godina izvade ličnu kartu i u tom slučaju je potrebna saglasnost oba roditelja.

Lična karta kao dokaz i prebivalištu i državljanstvu

Zamenica načelnika uprave za upravne poslove Policijske uprave Beograd ističe da je važno da ličnu kartu uvek imamo sa sobom pre svega zato što zakon prepisuje da je posedovanje ovog dokumenta pravo i dužnost, te da se ona uvek pokaže na zahtev službenog lica kao dokaz o identitetu.

- Takođe, lična karta predstavlja i neke druge stvari, kao što su dokaz o prebivalištu, dokaz o državljanstvu Republike Srbije... Znači u ličnu kartu se unose istiniti i tačni podaci i ona predstavlja dokaz o identitetu i o vašoj ličnosti - priča Popadićeva.

Sagovornica dodaje i da se u ličnu kartu sa čipom može uneti i elektronski sertifikat, kao i digitalni potpis, a to je, kako navodi, velika zaštita građanima.

Autor: Snežana Milovanov