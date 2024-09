'Osetio sam da nešto ne štima, bilo je napeto' Student izdao upozorenje o stanodavcu iz Zemuna, pobesneo zbog OVOG

Uoči početka nove akademske godine mnogi studenti su u potrazi za stanom. Cene najma su paprene te u prestonici nema pristojnog stana bez 300 evra i to na periferiji grada. I pored toga što stanodavci skupo naplaćuju iznajmljivanje nekretnina neki od njih imaju i posebne zahteve.

Jedan beogradski student u Fejsbuk grupi obavestio kolege o bivšem stanodavcu koji izdaje sobu u Zemunu.

- Želim upozoriti na oglas za sobu u Zemunu, da ne prođete gore od mene. Naime, živeo sam ovde devet meseci, iako je prvobitni dogovor bio godinu dana. Vlasnik je tokom boravka malo po malo menjao dogovor da prodaje kuću ovog leta, ali da nije sigurno. Mesecima nije govorio ništa i osetio sam da nešto ne štima. Krajem maja na moje pitanje šta bi sa prodajom kuće, s obzirom da je navodno našao kupca, on mi kaže da će to biti ipak tokom leta i da se do kraja juna moram iseliti. Rekao je da bi mi javio oko dve nedelje pre toga što je po meni nebuloza. Na kraju sam se preselio krajem juna, a poslednjih mesec dana su bili napeti, jer sam video da ovaj želi da mi vidi leđa što pre - napisao je student i dodao:

- Plaćao sam 100 evra, i zbog toga sam i ostao toliko. Ne vredi davati 180 €, prošle godine je morao spustiti, jer mu se niko nije javljao. Život tamo nije loš, ima direktnih buseva, marketa i miran je kraj, ali otvorite četvore oči ako odlučite sarađivati sa ovim gazdom kuće, jer izvrće dogovore kako hoće i da se predstavalja finije nego što jeste. Hvala majci što me je upozorila, da niko nije toliko fin.

Ispod njegove objave reagovali su studenti koji smatraju da je ovakvo ponašanje stanodavca strašno.

- Nažalost, ima još takvih vlasnika stanova koje izdaju na crno i rade i naplaćuju kako im se hoće - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Ja ne vidim ništa sporno ovde, svako ima pravo da raspolaže sa svojom imovinom kako želi, a vi ste dobili mesec dana otkaznog roka što je legitimno. Takođe je cena bila izuzetno korektna, tako da vas malo i razumem zbog čega ste ljuti.

Jedna članica grupe je napisala i da "ne može svako da radi šta hoće sa svojom imovinom ukoliko uzme istu i izdaje je javno ljudima kao stambeni objekat na najam".

- U tom trenutku obe strane (stanodavac i stanar) su pod ugovornom obavezom međusobnom, ali i pod državnim zakonom o stanovanju koji nadvladava međusobni ugovor u bilo kom trenutku ako dođe do nekih problema, baš zato ne može da svako radi šta hoće sa svojom imovinom u ovom slučaju.

