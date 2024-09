KAKO DA PREŽIVIMO PAD SA 30 NA 10 STEPENI Lekari u pripravnosti! Ovo su 3 najčešće tegobe koje će narednih dana mnogi da osete, OPREZ!

Niz rekordno toplih meseci se konačno završio i posle skoro 90 dana najtoplijeg leta temperature su pale, poslednjih dana je osvežilo i konačno je pala i kiša što je za većinu ljudi značilo ogromno olakšanje. Ali u četvrtak ćemo imati temperature negde i do 30 stepeni, a onda preko noći sledi pad na samo 10! Nikome neće biti dobro!

Tokom četiri ovogodišnja toplotna talasa, gotovo da nema osobe koja nije osećala premor, iscrpljenost, pospanost, nervozu i druge tegobe. Ekstremno visoke temperaturu su otežavale svakodnevicu, u velikim gradovima bile su izuzetno naporne i noći, jer su se tropske noći nizale jedna za drugom zbog čega mnogi nisu oka sklopili danima.

Svima je laknulo, ali mnogi ljudi su sada osetljiviji na promenu



Specijalista socijalne medicine dr Zorica V. Dragaš, kaže da mnogi sada kažu da su samo odahnuli.

- Ko ima normalan krvni pritisak i sve ostalo, samo je odahnuo i rekao da konačno nije pretoplo. Međutim, ako osoba ima varijabilni krvni pritisak, neku mentalnu bolest ili poremećaj, možda i neregulisanu šećernu bolest, onda je ipak osetljiviji zbog promene vremena i pada temperature za skoro 20 stepeni – kaže dr Zorica V. Dragaš.

Hroničnim bolesnicima poručuje da se pridržavaju svojih terapija, i ako osećate da nešto nije u redu terapijom najbolje je da se posavetuju sa lekarom da li da i u kojoj meri da promene dozu ili lek.

Među simptomima zbog naglih promena vremena su i:

Prema bioprognozi RHMZ, hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled nepovolјnih biometeoroloških prilika.

Tegobe danas mogu imati astmatičari i srčani bolesnici.

U jačoj formi su izraženi:

nervoza

reumatski bolovi

glavobolјa

U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika javlja se glavobolja

U četvrtak se očekuje poslednji letnji dan ove godine, i biometeorološke prilike će uticati relativno nepovolјno na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa osetlјivim nervnim sistemom i srčanim problemima, kao i astmatičari mogu osetiti izražene tegobe. Moguće je promenlјivo raspoloženje i glavobolјa i preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.

A već u petak će ponovo zahladneti i to drastično, a za vikend se očekuje da bude 10 do 15 stepeni, dok će samo dan pre biti do čak 30!

Kako se pripremiti za promenu vremena i zahlađenje



Dr Dragaš napominje da je jako važno da se pripremimo za promene vremena. Bilo bi dobro da postoji sistem obaveštavanja o tim promenama i nepogodama, ali svako treba da prati prognozu kako bi se prilagodio temperaturnim razlikama i olakšao sebi poteškoće.

- Ako znamo da će biti naglih promena vremena, da će temperatura ponovo da skoči do 30 stepeni, a zatim da naglo preko noći padne za 20 stepeni, onda bismo mogli da se pripremimo. Stariji ljudi koji imaju probleme sa povišenim krvnim pritiskom, aritmijama srca, ako im je teško da zaspu, ako već nisu uveli da popodne ne piju kafu neka je ne piju ni dalje, kao ni alkohol i druge stimulanse. Treba da omoguće sebi dobar okrepljujući san, da se odmore. Hrana treba da bude prilagođena i ne treba se prejedati – savetuje dr Zorica V. Dragaš.

Ona ističe da treba redovno da pijemo tečnost, da ne dozvolimo da osetimo žeđ. Suva usta i umorne oči su znaci da je neophodno napraviti pauzu, popiti vode ili čaja sa malo meda i limuna.

Mentalne i psihičke pripreme za skok i nagli pad temperature



- Uvek treba da bude svež i prijatan vazduh u prostoriji. Treba luftirati kada je najpogodnije vreme za to. Ljudi koji imaju plućne bolesti i bolesti disajnih puteva, astmu, neka na vreme uzimaju terapiju kao i svi hronični bolesnici. Potrebna je mentalna i psihička priprema za sve to, i na prehladno, pretoplo, na maglu, kišu ili sneg. Svi hronični bolesnici znaju šta im najviše smeta i ako imaju nešto da obave neka to obave danas, a ne u četvrtak kada će temperatura ponovo da skoči do letnjih 30 stepeni – savetuje dr Zorica V. Dragaš.

Napominje da treba imati na umu da drastične promene vremena, kao što je predstojeća, nisu trajne, i da ćemo se opet uskoro približiti prosečnim vrednostima.

- Zato treba sebe mentalno smiriti i ne treba dozvoliti da nas svaka vest potrese ili uznemiri. Kada vidimo prognozu treba da razmislimo šta je ono što možemo da uradimo da bi sebi olakšali. Ne treba zaboraviti prilagođeno slojevito oblačenje, da nam ujutru ne bude hladno, da u toku dana možemo da skinemo nešto od garderobe da se ne bi preznojavali ako otopli. Važna je obuća, da ne bude vodopropusna, da je komotna i topla, da omogućava normalnu cirkulaciju krvi u stopalima. Ne smemo zanemariti fizičku aktivnost, ali kada je prikladno vreme za to. Dovoljno je otići u šetnju u park. Mora se sačuvati dobra fizička kondicija jer ona obezbeđuje bolju psihičku kondiciju. Možemo raditi i vežbe kod kuće. Pokušajte iz svega da izvučete najbolje – poručuje dr Zorica V. Dragaš.

"Priroda vežba naše krvne sudove"

Kako je ranije izjavio za „Blic“ dr Nebojša Tasić, pomoćnik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ i predsednik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga (HISPA), svedoci smo poslednjih godina čestih oscilacija temperature.

- Na neki način priroda vežba naše krvne sudove tokom dana i noći. To znači da kada je temperature viša krvni sudovi se šire, znojimo se i treba da unosimo veće količine tečnosti. Već u popodnevnim i noćnim časovima dolazi do neverovatnog pada i mnogi organizmi ne stignu da se adaptiraju na te promene. Hronični bolesnici, bolesnici sa dijabetesom, hipertenzijom, sa reumatskim oboljenjima, onkološki bolesnici i drugi, kao i kardiovaskularni to teško podnese. Imaju niz simptoma, od jakog umora i malaksalosti, često se žale na bezvoljnost, apatiju kao deo hroničnog umora koji može potrajati i do više nedelja – rekao je dr Nebojša Tasić.

Autor: Aleksandra Aras