NAJNOVIJA PROGNOZA ZA VIKEND I SRETENJE - Stiže nam pad temperature, olujni vetrovi, biće i snega, ali ima i jedna DOBRA VEST

Sunčano i natprosečno toplo vreme za ovo doba godine, do čak 22, 23 stepena Celzijusovih, nastavlja se i za dane vikenda, mada će negde biti kišovito i sa olujnim udarima vetra, a onda nam sledi pad temperature i to baš u nedelji kada imamo dva neradne dana zbog Dana državnosti i Sretenja, 15. i 16. februara.

Ranije najave su govorile da će baš tih dana biti i najhladniji period, što je mnoge razočaralo, ali prognoza sada kaže da nekog drastičnog zahlađenja neće biti!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi RHMZ-a i meteorološkoj najavi, dani pred nama izgledaće ovako:

Ukratko:

Do kraja sedmice biće toplo, za vikend i vetrovito, a padavine prvo stižu na jugozapad Srbije

Detaljnije, vremenska prognoza do kraja nedelje:

Natprosečno toplo - maksimalna temperatura od 16 do 22 stepena Celzijusovih

Vetrovito - duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar Olujni udari vetra u subotu se očekuju u brdsko-planinskim predelima Dinarskog područja, a u nedelјu i na jugu Banata i u donjem Podunavlјu,

Kišno - Kiša će za vikend pretežno padati na jugozapadu Srbije, naročito u pograničnom delu sa Crnom Gorom, a povremeno se očekuje i na severu Vojvodine, ali slabijeg intenziteta, dok će u ostatku zemlјe biti lokalna i kratkotrajna pojava, pa se će se zadržati uglavnom suvo.

Početkom sledeće sedmice oblačno i hladnije sa čestom pojavom kiše u svim krajevima, kaže se u meteo najavi RHMZ.

Za Sretenje možda i ne bude toliko hladno, kako je prvobitno bilo prognozirano

Ranije vremenske prognoze najavljivale su da će baš tokom prazničnih dana, kada su i neradni dani, biti najhladniji deo ovog novog talasa zahlađenja. Međutim, najnovije prognoze kažu da možda i neće biti toliko hladno i loše vreme.

- Do kraja nedelje biće veoma toplo, za vikend kiša i pljuskovi, posebno na jugu regiona. Od nedelje češća pojava kiše uz neznatno zahlađenje. Drugi deo nedelje donosi suvo vreme uz moguće prolazno pogoršanje oko 17. februara, ali nema signala za bilo kakvo konkretnije zahlađenje barem u narednih desetak dana", prognoza je meteorologa amatera Marka Čubrila, koji napominje i da su "svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode".

- Neobično topao februar se nastavlja i gotovo je sigurno da će on biti znatno topliji od proseka i ujedno znatno topliji nego što sam ja to dugoročnom prognozom očekivao. Anticiklonalni blok koji je trebao da donese hladnije vreme u ovoj zimi se stalno održavao daleko na severu i time vrlo hladnu zimu donosi Skandinaviji i delovima Rusije, dok je hladnoća kod nas dolazila samo u naletima, pre svega u januaru - rezimira Čubrilo.

Danas i do 23 stepena

Danas će svakako, dodaj, biti izuzetno toplo uz povećanje oblačnosti tokom dana. Duvaće slab do umeren, krajem dana na planinama i jak južni vetar. Duž Jadrana će jačati jugo, a u košavskom području topla košava. Dnevni maksimum ekstremno visok, od +9 do +18, lokalno i oko +23 stepena Celzijusa.

Vremenska prognoza za vikend

"Za vikend će biti pretežno oblačno, posebno nad južnim, jugozapadnim i zapadnim delovima regiona gde će biti česte kiše, koja će najobilnija biti u uzanom pojasu Dinarida uz samu obalu Jadrana gde će zbog jakog južnog strujanja doći do orografskog pojačanja padavina. Manje kiše severnije i istočnije, a najmanje nad severoistokom regiona gde će najčešče biti suvo uz ređu pojavu kiše. Duvaće jak, na planinama i olujan južni vetar, topla košava i jugo koji će u nedelju posle podne slabiti. Tada se nešto češća pojava kiše uz moguće pljuskove očekuje i na severu regiona. Zadžava se neobično toplo vreme uz maksimume od +7 do +17 stepeni Celzijusa", piše Čubrilo,

Vremenska prognoza za početak sledeće nedelje

Što se zahlađenja tiče tokom sledeće nedelje, on na svom Fejsubuk profilu piše:

"Ne kažem da nekog jačeg zahlađenja neće ni biti, ali ono se gotovo sigurno u narednih desetak dana ne može očekivati. Nakon toga može biti izmena sinoptike, koja će ići u tom pravcu. Ali i da ih bude, sve će to već gotovo sigurno biti kasno za neku veliku, održivu, hladnoću", objašnjava Čubrilo.

Evo gde će biti snega od početka nedelje

Kako dodaje, početkom sledeće nedelje, u ponedeljak, to manje zahlađenje prvo će biti na na zapadu, a zatim i nad ostalim delovima regiona.

"Povremeno će biti kiše, posebno nad središnjim i istočnim delovima regiona, vetar će okrenuti na umeren, severozapadni. Dnevni maksimum u ponedeljak od +6 na zapadu do oko +17 na istoku, a zatim od +4 do +9 stepeni Celzijusa. Sneg će biti moguć samo preko 800 metara nadmorske visine, a bilo kakav konkretniji tek preko 1.200 metara nadmorske visine.

Vremenska prognoza za Dan državnosti i Sretenje

"Oko 15. februara na kratko će biti suvo i prohladno, ali i dalje relativno toplo", prognozira Čubrilo, što se razlikuje od prvobitnih najava da će baš tih dana biti veoma hladno.

"Zatim ECMWF uvodi mogućnost kraćeg otopljenja, a zatim novog manjeg, zahlađenja, tako da povratka zime do oko 18. februara gotovo sigurno nema, a za posle ćemo videti", prognozira Čubrilo i dodaje:

"Kao što sam na početku ovog teksta pisao, šanse za neko jako, zimsko, zahlađenje su trenutno minimalne, ali sinoptika je jako neuređena, postavke se čak i ansamble nizovima oba modela jako često menjaju i sve to govori da su promene i to značajne svakako moguće, naravno ne samo u pravcu zahlađenja. Videćemo kako će se sve to složiti u narednih nedelju dana, ali teško da ovaj februar neće biti značajno topliji od proseka.