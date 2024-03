MRAZ, PA 23 U PLUSU, A ONDA PKJUSKOVI I SNEG! Za vikend vremenska šok promena, a ovo je dugoročna PROGNOZA

Ovog vikenda očekuje se pravi rolerkoster vremenskih prilika i neprilika - sutra, dakle prvog dana vikenda ujutru ćemo imati mraz, ali će tokom dana temperatura porasti do čak 23 stepena, ali nam u nedelju stiže zahlađenje, pljuskovi, grmljavine, jači vetar, dok će na planinama biti i snega! Da li će celo proleće biti u istom ritmu? Evo i dugoročne prognze

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je upozorio da će u subotu mestimično biti slabog prizemnog mraza, dok će dnevna temperature biti u porastu, ali u nedelju - hladno.

Vremenska prognoza za subotu

U subotu, još ponegde u Srbiji se očekuju slabi prizemni mrazevi. Tokom dana biće toplo sa maksimalnom temperaturom u većini krajeva od 20 do 23 stepena Celzijusovih.

Vremenska prognoza za nedelju

Promena vremena i zahlađenje uslediće u nedelјu s kišom i lokalnim plјuskovima, ponegde i grmlјavinom uz pojačanje severozapadnog vetra. Na planinama prelazak kiše u sneg.



Vremenska prognoza za proleće 2024.

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, kaže da se na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji očekuje proleće sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina.

- Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku proleća 2024. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka, sa odstupanjem do 2 stepena. Očekivane vrednosti srednje prolećne temperature vazduha biće u intervalu od 12 do 15 stepeni, u višim predelima od 3 do 8 stepeni – objavio je Jugoslav Nikolić na svom Instagram nalogu.

Letnji dani tokom proleća

Tokom marta, aprila i maja u većem delu Srbije broj mraznih dana biće u intervalu od 5 do 15. Očekuje se od 12 do 20 letnjih dana u nižim predelima.

Tokom proleća količina padavina će biti u granicama višegodišnjeg proseka, od 130 mm do 200 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 210 mm do 300 mm. Količina padavina iznad proseka očekuje se u severoistočnim i jugoistočnim predelima Srbije. Prognozira se broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom proleća u nižim krajevima u intervalu od 32 do 40, a na planinama do 50 dana.

Vremenska prognoza za leto 2024.

Direktor RHMZ najavio je toplo leto sa prosečnom količinom padavina.

- Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku leta 2024. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do 2 stepena. Očekivane vrednosti srednje letnje temperatura vazduha biće u intervalu od 21 do 25 stepeni u nižim predelima, a od 13 do 18 stepeni u planinskim predelima – kaže Jugoslav Nikolić.

Do 60 tropskih dana ovog leta

Tokom juna, jula i avgusta u većem delu Srbije broj tropskih dana, sa maksimalnom temperaturom vazduha višom od 30 stepeni, biće u intervalu od 35 do 60, a na planinama do 5 dana. Postoji mogućnost pojave toplotnih talasa tokom jula i avgusta.

Letnja količina padavina će biti u domenu višegodišnjeg proseka. Sezonska količina padavina se očekuje u intervalu od 160 mm do 250 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 220 mm do 290 mm. Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom letnje sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 22 do 33, a na planinama do 40.

Sve toplija leta

Klimatolog Goran Pejanović, zamenik direktora RHMZ, rekao je nedavno da su i leta i zime u Srbiji sve topliji, a jedan od razloga tome su klimatske promene, odnosno, globalno zagrevanje, zbog čega je temperatura na celoj planeti porasla za preko 1 stepen, a u Srbiji, ako gledamo period od 1951. godine, za preko 2 stepena, jer se Srbija greje više od svetskog proseka.

- Od pet najtoplijih godina imamo četiri posle 2018. godine. To nam govori da dolazi do ubrzanja klimatskih promena, odnosno, do sve veće i veće temperature. Ova zima je bila topla i najtoplija je u Srbiji za 3,9 stepena od normale, a u Beogradu je bila toplija za čak 4,5 stepena. Kada bi pogledali rangove do 2007. godine, najtoplija zima se desila baš te godine, u leto 2007. kada smo imali temperaturne rekorde i kada je u Smederevskoj Palanci zabeležena temperatura od 44,9 stepeni. Posle toga nastupila su još četiri toplija leta, 2018., 2019., 2022., i najtoplije 2023. godine. Vidimo da se greju i leta i zime, naime, cele godine nam se greju – kaže Goran Pejanović.

