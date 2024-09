CRNA STATISTIKA: Čak 63 osobe starosti do 25 godina, izgubile su život u saobraćaju za samo sedam meseci! Karličić: Uskoro izmene Zakona o saobraćaju za ovu grupu vozača (VIDEO)

Ministar saobraćaja Goran Vesić, najavio je nove izmene Zakona za vozače do 25 godina, a koje se odnose na snagu vozila kojom mogu da upravljaju. Sve je to zbog toga što beležimo sve veći broj saobraćajnih nezgoda u kojima život gube mlade osobe, upravo do te dobi.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Slobodan Karličić, rekoa je za Pink rs statistika kaže da je za sedam meseci ove godine nastradalo 63 mlade osobe, što je 18 osoba više u odnosu na isti period 2023. godine.

Karličić je rekao da veliki broj vozača koji stradaju u našoj zemlji su upravo mladi vozači, dodaje da je upravo iz tog razloga nadležni u Srbiji preduzimaju korake kako bi se sprečio taj trend.

- Iz tog razloga ministar i svi nadležni oformili su radnu grupu u kojoj će formirati i novi zakon, sa naglaskom na temu mladi vozači. To što je najavio Vesić će biti jedna od dobrih mera koja će uticati da se i mnoge druge mere pridržavaju i da mladi što manje stradaju - rekao je Karličić.

Kako kaže, kroz probnu vozačku dozvolu te mere su postojane, ali očigledno da one moraju da budu još strožije, kao i da se prošire i na vozače do 25 godina.

- Nadamo se da pored ove mere, da će se doneti i niz drugih mera koje će doprineti da se na neki način smanji stradanje mladih vozača u Srbiji - rekao je Karličić.

Autor: Aleksandra Aras