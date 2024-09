OVOME SE NIJE NADAO: Angažovao detektiva da mu prati verenicu, a kada je saznao istinu...

Muškarac koji je posumnjao u vernost svoje verenice odlučio je da angažuje privatnog detektiva da je prati dok je bila na odmoru s prijateljicama!

Devojka je svake godine odlazila sa prijateljicama ta putovanje, međutim, mladić u ispovesti na društvenim mrežama navodi da je počeo da sumnja da možda nije iskrena prema njemu. Otkrio je da mu je bilo jako neugodno zbog toga što se odlučio na tako drastičan potez, ali njegove sumnje su se potvrdile nakon što je detektiv prikupio dokaze, navodi britanski tabloid Miror.



Sada se pita kako dalje, jer ga muči to što je špijunirao verenicu i nije imao poverenja u nju, a istovremeno se oseća izdano. Nije siguran da li treba da prizna šta je učinio ili da jednostavno prekine vezu bez objašnjenja. Dileme je podelio na "Reditu" tražeći savet o tome šta da radi.

- Verenica i ja smo zajedno pet godina. Svake godine ide na žensko putovanje sa svojim prijateljicama. Uvek sam imao čudan osećaj u vezi s tim putovanjima. Možda su to bile male promene u njenom ponašanju nakon povratka ili razgovori koje bih slučajno čuo. Umesto da razgovaram sa njom, učinio sam nešto čega se sramim, angažovao sam privatnog detektiva da je prati tokom poslednjeg putovanja. Nedavno sam dobio rezultate. Iako žalim zbog narušavanja njene privatnosti, moje sumnje su se pokazale opravdanim, a to me potpuno slomilo. Sada sam uhvaćen između osećaja krivice jer sam je špijunirao, ali i duboke boli zbog njene izdaje. Volim je, međutim, više ne vidim budućnost za nas. Kako da joj priznam šta sam učinio - upitao je mladić korisnike "Redita".

Saznao za prevaru

Mladić je u novom postu rekao da je pričao sa verenicom.

- Suočio sam se sa njom u vezi sa aferom. Bila je zatečena i odmah je pitala kako znam. Rekao sam joj istinu da sam angažovao privatnog detektiva. Nisam želeo da lažno optužujem nekog od njenih prijatelja kao što su neki od vas sugerisali. Bila je besna! Nikada je nisam video toliko ljutu tokom svih naših zajedničkih godina. Osim toga, osećajući da je to ispravna stvar, podelio sam dokaze sa dečkom jedne od njenih prijateljica kako bi bio obavešten i kako bi mogao da razmisli o testiranju svoje devojke, ako je potrebno. Postalo je jasno da je naša veza dostigla tačku prekida - navodi mladić i dodaje da je zamolio verenicu da se iseli iz njegove kuće.

Objava je imala pregršt komentara.

- Dobro odrađeno čoveče. Dobro je što si obavestio i druge parove - navodi jedan korisnik.

- Ona je svima pokazala ko je i šta je. Sreća pa se nisi oženio tim smećem. Žao mi je što si morao da imaš posla sa njom - glasi jedna poruka.

Autor: Dubravka Bošković