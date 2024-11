Ostavila ga je pred oltarom i obrukala pred svima: Mlada par sati pred venčanje saznala da je mladoženja vara, a onda je ovako odlučila da se osveti

"Poslednje večeri pre venčanja, opuštala sam se u hotelskoj sobi s najboljim prijateljicama. Odjednom, telefon mi je zazvonio s druge strane sobe i otišla sam po njega s čašom vina u ruci. Međutim, ova poruka nije bila kao sve ostale čestitke. Promenila je sve u tren oka."

Kejsi je oduvek sanjala o svom venčanju s Aleksom – ali sve se promenilo kad je nekoliko sati pre ceremonije primila anonimnu poruku koja je razotkrila njegovu tajnu. ‘Stajala sam u predvorju, obučena u svoju venčanicu, gledajući srećna lica naših prijatelja i porodice. Ruke su mi drhtale, ali osećaj u mom stomaku bio je još intenzivniji’, rekla je za Body and Soul.



‘Trebalo je to da bude najlepše poglavlje mog života, ali duboko sam osećala da je ovo kraj mog odnosa iz snova, i da će svi to videti. Aleks i ja bili smo zajedno šest godina. Od prvog trenutka, osećala sam da je on onaj pravi. Naše porodice su se sprijateljile, naši životi bili su u potpunosti povezani i verovala sam da ćemo živeti srećno do kraja života’, dodaje.

‘Poslednje večeri pre venčanja, opuštala sam se u hotelskoj sobi s najboljim prijateljicama. Odjednom, telefon mi je zazvonio s druge strane sobe i otišla sam po njega s čašom vina u ruci. ‘Večeras telefon ne prestaje da ti zvoni’, primetila je jedna od mojih deveruša’, priseća se Kejsi. Međutim, ova poruka nije bila kao sve ostale čestitke. Promenila je sve u tren oka.

‘Poruka je sadržala niz snimaka ekrana s broja kojeg nisam prepoznala, uz poruku koja je glasila: ‘Ne bih se udala za njega. Hoćeš li ti?’ Snimci su prikazivali razgovore između mog budućeg muža i druge žene. Mnoštvo poruka, uključujući zajedničke selfije. Ona je bila potpuno drugačija od mene – ja plava, ona tamne kose i maslinaste kože’, rekla je.

‘Poruke su datirane od nekoliko meseci unazad do nekoliko dana pre vjenčanja. Moj um nije mogao da obradi šta se zapravo događa. Nije bilo nikakve sumnje u njihovu autentičnost – znala sam’, dodaje Casey, ‘Odjednom su se svi sitni trenuci slagali i shvatila sam da sam bila naivna’.

‘Ovaj vikend, samo ti i ja. Dogovoreno je - biće vruće. Očekujem najbolje od tebe’. ‘Tvoje telo je neverovatno. I, stvarno znaš to da iskoristiš. Voleo bih da moja cura ima samo polovinu tvojih veština’. ‘Jako mi nedostaješ. Ne mogu prestati da razmišljam o seksu s tobom. Nikad pre nisam imao ovakvu vezu’. ‘Svaka poruka bila je poput bodeža u mom srcu, a venčanje je bilo samo za nekoliko sati. Kako sam mogla da otkažem sve kad su svi već tu, a sve je bilo plaćeno?’ - pitala se Kejsi.

‘Briznula sam u plač, slomljena i ponižena. Moje prijateljice su se razbesnile, zahtevajući da ga odmah pozovem i otkažem venčanje. Ali, voljela sam Aleksa. Želela sam da se udam za njega, sutra. Bila sam previše šokirana i tužna da bih osećala ljutnju. Nisam ga nazvala, rekla je.

‘Nakon što sam otišla u krevet, nisam sklopila oka. Kad je zora napokon svanula, probudila sam deveruše i rekla im svoju odluku – ići ću na venčanje kao što je bilo planirano, ali ću ga razotkriti pred svima’, objasnila je Kejsi, ‘Hodala sam niz oltar s teškim koracima, moja haljina iz snova sada je bila samo kostim. Kad me je ugledao, znao je da to nije ona uzbuđena žena kao inače. Ali nije imao pojma šta sledi. Došla sam pred porodicu i prijatelje, duboko udahnula i suočila se s istinom’.



‘Čini se da Aleks nije onaj ko sam mislila da jeste - krenula sam. Nastao je muk, a Aleks je pokušao da zgrabi moje ruke, no ja sam pustila cveće i pokazala telefon. Svaku poruku koju mi je poslala pročitala sam naglas. Sa svakom reči njegova je boja nestajala iz lica. Pogledala sam ga u oči, a on nije imao šta da kaže. Izašao je iz crkve, a njegov kum se vukao za njim. Njegova porodica bila je zaprepaštena’, kaže.

‘Ponovno sam se okrenula prema našim gostima. 'Volim vas sve. Iako je ovo strašno, drago mi je što ste tu. Danas neće biti venčanja, ali bit će to proslava iskrenosti, pravih osećaja i sleđenja srca, čak i kad to boli' objasnila sam im. Začuo se kratak, nesiguran pljesak, ali ipak su ljudi počeli klicati. To sigurno nije bio dan kakav sam planirala, ali svakako je bio nezaboravan’, zaključuje Kejsi.

Autor: Dubravka Bošković