KIŠA ĆE DANAS TUTNJATI SRBIJOM! Sledi nam serija vremenskih veleobrta, a evo kakva je DUGOROČNA PROGNOZA!

Vremenski šok pred nama, naredni period donosi ekstremne promene

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, pre podne s kišom i lokalnim pljuskovima u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim, a posle podne mestimično i u zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije i najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 9 do 14, najviša dnevna od 19 do 22 stepena, na severu Vojvodine i do 25 stepeni.

U Vojvodini nakon sunčanog jutra, pre podne povećanje oblačnosti, posle podne umereno oblačno, osim na severu pokrajine gde će se zadržati sunčano vreme tokom celog dana, dok se slaba kiša očekuje posle podne ponegde u Sremu.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na severozapadu zemlje severoistočni.

I u Beogradu umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren istoèni. Najniža temperatura od 11 do 14 °S, a najviša dnevna oko 22 °S.

Dugoročna prognoza

Prošli vikend je obeležila prosečna temperatura vazduha za kraj oktobra i početak novembra, ali je zahlađenje brzo prošlo. U narednim danima se očekuje postepen povratak toplijeg vremena, sa temperaturama čak do 25 stepeni u pojedinim delovima Srbije, dok sledeće sedmice može doći i do skoka na 27 stepeni Celzijusa. Međutim, meteorolozi najavljuju da će već sledećeg meseca ponovo doći do prodora hladnog vazduha i da će polarni vrtlog još jače uticati na vremenske prilike u našoj zemlji.

Meteorolog Ivan Ristić ističe da ćemo u prvoj polovini oktobra imati Miholjsko leto, ali i da se očekuje novo jače zahlađenje u drugoj polovini meseca. Postoje prognoze da bi temperatura vazduha tada mogla biti znatno niža u odnosu na trenutne, slična temperaturama koje smo imali prethodnog vikenda, od 10 do 15 stepeni Celzijusa, ali i malo niže.

On veruje da bi zima 2024/2025. mogla biti prava zima, sa snegom na planinama i u gradovima.

Autor: Dubravka Bošković