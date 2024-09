'POSTOJI MOGUĆNOST UVOĐENJA DVOAZBUČNE TASTATURE' Selaković: Ćirilica nas je opismenila, a sada je ugrožena

Korišćenje ćirilice je iz godine u godinu sve manje. Radi očuvanja Vukovog pisma ministar kulture Nikola Selaković istakao je, gostujući u Jutarnjem programu na TV Pink, ugroženost ćirilice i mogućnost uvođenja dvoazbučne tastature u javnom sektoru.

Prema procenama lingvista iz Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU, upotreba ćirilice u javnom prostoru Srbije svedena je na svega 10 odsto.

- Ćirilica je matično pismo našeg naroda, i u eri globalizma kada su jezici malih naroda ugroženi, važno je da štitimo naše pismo.To je jedan od razloga što je pre tačno tri godine, dakle 15. septembra 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije, ali i Narodna skupština Republike Srpske u istovetnom tekstu donela Zakon o upotrebi Srpskog jezika u javnom prostoru, zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, rekao je Selaković. - rekao je ministar.

Kako je naveo, mnogi su se pravdali, objašnjavajući zašto se koristi latinica, da je to zbog stranaca, iako to njima, kako kaže Selaković - ništa ne znači.

- Bugarska nema dve azbuke, ona ima jedno ćirilično pismo, i ona ga štiti i promoviše. Kod nas je recidim perioda okupacije okupator uvek zabranjivao korišćenje. Jedan od najvećih slikara 20. veka bio je Sava Šumanović, koji je studirao u Parizu, on se potpisivao na francuskom, a kada je došao u otadžbinu, potpisivao se čirilicom. On je, i kada je zabranjeno da se koristi ćirilica, on se više nije potpisivao. Dela koja je stvarao '40 i '41 imaju samo godine - dodao je on.

Ja ne proterujem i ne idem protiv latinice, samo želim da ćirilica bude ravnopravna sa latinicom, navodi on.

- Evo, samo troje novine su na ćirilici, sve ostalo je na latinici - kaže Selaković.

Ministar kulture najavio je na Vukovom saboru u Loznici da će predložiti vladi Srbije da svi direktni i indirektni budžetski korisnici imaju obavezu da obezbede dvoazvučne tastature.

- Najavio sam da će postojeće mere da se menjaju. Imamo tu dvoazbučne tastature. Naravno da kada vam je lakše, da ne pritiskate šift, da bi iskucali š i ž, naravno da je dobro da imate karakter i da vam bude lakše... Setite se pisaćih mašina koje su bile na ćirilici - ponovio je ministar Selaković.

Autor: Dubravka Bošković