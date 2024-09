SREDNJOŠKOLCIMA ROK ISTIČE SUTRA: Ukoliko ne podnesu ovu potvrdu pravovremeno, mogu da ostanu bez primanja!

Početak nove školske godine je period kada Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća srednjoškolce koji su korisnici porodične penzije a imaju 15 i više godina, da najkasnije do 20. septembra dostave ovom fondu potvrde o školovanju kako im ne bi bila privremeno obustavljena isplata prinadležnosti. Učenici srednjih škola imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, a najkasnije do 20. godine života. Ovo pravo mogu koristiti i kasnije ukoliko upišu i pohađaju visokoškolske ustanove, a najkasnije do 26. godine života.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne pravi razliku između redovnog i vanrednog školovanja, kao ni između privatnih i državnih srednjih škola. Ukoliko deca, učenici srednjih škola, osim porodične penzije ostvarene po domaćim propisima, koriste i porodičnu penziju inostranih nosioca socijalnog osiguranja, podsećamo ih da bi i tim institucijama trebalo da dostave potvrde o školovanju, ako je to predviđeno propisima druge države.

Potvrde moraju sadržati podatak o identitetu učenika, podatak o školi koja izdaje potvrdu, na koju školsku godinu se odnosi i status koji učenik ima u toj školskoj godini. Osim toga, na potvrdama je potrebno navesti jedinstveni matični broj roditelja po kome se koristi pravo na porodičnu penziju, saopštili su iz penzijskog fonda. Inače, porodična penzija se obračunava na osnovu perioda za koje su plaćeni doprinosi.

Posle smrti penzionera pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice koji ispunjavaju zakonske uslove za to. Suprug, odnosno udovac, može ostvariti pravo samo ako ima minimum propisane godine života u trenutku smrti supruge, a to je od 2017. godine 58 godina života i više. Isplata porodične penzije za supruga uslovljena je činjenicom da se nalazi van osiguranja, što važi i za ostale članove porodice koji ispunjavaju ostale zakonske uslove.

Što se tiče dece, ukoliko je bilo prekinuto školovanje zbog služenja vojnog roka, pravo na porodičnu penziju se može produžiti i posle 26. godine za onoliko koliko je trajalo odsluženje vojnog roka, pod uslovom da se školuje. Ukoliko dete upiše master, ono će i dalje primati porodičnu penziju, a potrebno je da, kao i dosad, nadležnoj filijali Fonda PIO dostavite školsku potvrdu koja predstavlja dokaz o statusu studenta.

Budući da ima dosta slučajeva da jedan od supružnika premine, a da onaj koji je nasledio penziju ima samo nekoliko godina staža čitaoci pitaju da li je moguće ovaj staž povezati, odnosno dodati ga na porodičnu penziju kako bi se ona uvećala za neki procenat. U srpskom zakonodavstvu ne postoji takva mogućnost. Svaki osiguranik je radio za sebe i po tom osnovu se može ili ne može ostvariti bilo koje pravo iz PIO, u ovom slučaju pravo na porodičnu penziju.

