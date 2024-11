Ovo moraju da učine SVI KORISNICI mobilne telefonije: Krajnji rok je 10. februar, operater u suprotnom može da povuče samo jedan potez

Korisnici pripejd mobilnih usluga sa opcijom plaćanja unapred (pripejd) dužni su da izvrše registraciju svog broja najkasnije do 10. februara 2025. godine, a ukoliko to ne učine operator će im obustaviti pružanje usluga, saopštilo je Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Ovu obavezu propisuje Zakon o elektronskim komunikacijama u okviru člana 158. koji nalaže da je, pre početka pružanja usluge sa plaćanjem unapred (prepaid), preko javne mobilne komunikacione mreže, pružalac usluge (operator) dužan da izvrši registraciju krajnjeg korisnika.

Ta obaveza se odnosi na registraciju svih krajnjih korisnika koji koriste uslugu sa plaćanjem unapred (pripejd), uključujući i korisnike koji su počeli da koriste uslugu pre početka primene ovog člana, odnosno podzakonskog akta kojim se bliže uređuju tehnički uslovi za registraciju.



Vodeći računa o zaštiti interesa krajnjih korisnika u delu omogućavanja nesmetanog korišćenja pripejd usluga mobilne telefonije, RATEL podseća korisnike na neophodnost registracije brojeva telefona kod pružaoca usluge (operatora), najkasnije do 10. februara 2025. godine.

- Posebno napominjemo da će pružaoci navedenih usluga neregistrovanim pripejd korisnicima koji se do ovog roka ne registruju, obustaviti pružanje usluge, odnosno usluga im nakon navedenog roka neće biti dostupna - navodi se u saopštenju RATEL-a.

To znači da će nakon isteka roka za registraciju neregistrovanim pripejd korisnicima biti obezbeđena samo primerena količina saobraćaja potrebna za onlajn registraciju i pozive ka hitnim službama, i to u periodu od narednih 90 dana, odnosno najkasnije do 10. maja 2025. godine. Nakon isteka tog roka, svi neregistrovani pripejd brojevi biće deaktivirani.

Što se tiče samog postupka, registracija fizičkih lica podrazumeva dostavljanje sledećih podataka: ime i prezime, dodeljeni pretplatnički broj i jedan od sledećih podataka: jedinstveni matični broj građana, evidencioni broj stranca, broj lične karte ili broj putne isprave, dok su za pravna lica potrebni sledeći podaci: naziv pravnog lica, matični broj pravnog lica i dodeljeni pretplatnički broj.

Pružaoci pripejd usluga omogućavaju registraciju pripejd brojeva onlajn ili lično u poslovnicama širom zemlje, a za sve dalje informacije i detalje o registraciji korisnicima se preporučuje da se direktno obrate svom izabranom operatoru.

Autor: Snežana Milovanov