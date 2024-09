POPLAVNI TALAS STIGAO U SRBIJU! Ova dva grada prva na udaru!

Narednih dana očekuje se porast vodostaja na Dunavu, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Prognoze pokazuju da će nivo vode premašiti granice redovne odbrane od poplava. Kod Apatina se ovo očekuje u petak, 20. septembra, dok će u Novom Sadu to biti 21. septembra. U Bogojevu i Bačkoj Palanci povećanje vodostaja predviđa se za 22. septembar, sa tendencijom daljeg rasta.

- Na Dunavu narednih dana vodostaji će biti u porastu.

Dostizanje i prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava očekuje se: kod Apatina 20. septembra, kod Novog Sada 21. septembra, a kod Bogojeva i Bačke Palanke 22. septembra sa tendencijom dalјeg porasta.

Vrh talasa kod Bezdana očekuje se 25. septembra, a kod Novog Sada 27/28. septembra ispod granica vanredne od poplava - upozorio je RHMZ.

Apatin i Bezdan prvi na udaru

Prema poslednjim podacima za četvrtak, Dunav je kod hidrološke stanice Apatin visok 515 cm, a očekuje se da u petak bude 580 cm, u subotu 610 cm, u nedelju 638 cm, u ponedeljak 650 cm.

Pošto je kod ovog mesta granica od redovne odbrane od poplava 600 cm, znači da će je u subotu preći, sa tendencijom daljeg rasta. Za prelazak granice vanredne odbrane potrebno je da dostigne 750 cm.

Hidrološka stanica Bezdan, prema podacima RHMZ, će dostići nivo u petak 552 cm, u subotu 592 cm, nedelju 624 cm, ponedeljak 665 cm, što će biti najviši nivo Dunava tog dana u Srbiji.

Za Bezdan je granica redovne odbrane 500, dok je granica vanredne odbrane 700 cm.

Kada se proglašava redovna, a kada vanredna odbrana od poplava

Kako je za „Blic“ objasnio Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ, redovna odbrana od poplava se za svaki sektor proglašava prema određenim objektima za odbranu.

To su visine pri kojima kada se one prevaziđu predstavljaju znak za uzbunu za nadležne javne ustanove.

„Redovna odbrana se proglašava kada nivo reke stigne do osnove ili baze nasipa. Drugu, vanrednu odbranu od poplava ne treba mešati sa vanrednim stanjem. Vanredno stanje se proglašava kada je užasna kataklizma kao što su bili 2014. Obrenovac i Krupanj. To se sada desilo u Češkoj, Slovačkoj i Donjoj Austriji, ali kod nas nije, i neće. Granica vanredne odbrane od poplave znači da je voda stigla do jedan metar od krune ili vrha nasipa. Neke države imaju tri nivoa odbrane od poplave, to su uglavnom zemlje u EU“, objasnio je Vladiković.

Redovna odbrana za sve stanice do Novog Sada

Na pitanje da li ima razloga za zabrinutost zbog porasta nivoa vode u Dunavu, iz RHMZ su odgovorili da u odnosu na pre dva do tri dana nema značajnih promena što znači da se ne očekuje prekoračenje vanredne odbrane od poplava.

Hidrolog Vladiković je napomenuo da će kod nas, od Bezdana do Novog Sada, sve stanice ući u redovnu odbranu od poplava, dok će nizvodni deo Dunava, Zemun, Pančevo, Smederevo, i niže ka Gradištu, izostati prelazak granice redovne odbrane od poplave jer će i rad hidroelektrane Đerdap uticati da ovaj tok ne bude kao uzvodni. Prema njegovim rečima, talas će nastaviti i približiće se granici vanredne odbrane od poplava, ali je neće prevazići.



