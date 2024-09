Džamić: Do kraja godine pripremićemo devet novih zakona iz Nacionalnog plana Vlade Srbije o usklađivanju sa pravnim tekovinama EU

Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vladimir Džamić učestvuje na dvodnevnom neformalnom sastanku Saveta ministara saobraćaja Evropske unije, koji se održava u Mađarskoj koja predsedava Savetom EU do kraja ove godine.

U ime resornog ministra Gorana Vesića Džamić je zahvalio mađarskom ministru saobraćaja i infrastrukture Janošu Lazaru na pozivu i odličnoj saradnji i istakao da su reforme u oblasti zakonodavstva koje se odnose na saobraćaj jedan od prioriteta u radu Ministarstva, te da će do kraja ove godine biti pripremljeno čak devet novih zakona iz Nacionalnog plana Vlade Republike Srbije o usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Zahvalivši partnerima iz Evropske unije na ekspertskoj i značajnoj finansijskoj podršci sektoru saobraćaja, Džamić je istakao da se Srbija ubrzano razvija i da su ogromna ulaganja države u saobraćajnu infrastrukturu i povezivanje sa regionom i državama-članicama EU.

"Jedan od ključnih prioriteta je razvoj železničkog saobraćaja. Pored izgradnje brze pruge od Beograda prema Budimpešti, radi se na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša, uz značajna sredstva EU sa planom da se brza pruga produži preko Preševa do Skoplja, o čemu je potpisan Memorandum sa Vladom Severne Makedonije i rekonstruiše pruga od Beograda do Bara, o čemu su ministri uputili zajedničko pismo Evropskoj komisiji. Pored toga, želimo da obnovimo regionalne pruge koje povezuju Srbiju sa susedima i na taj način dodatno doprinesemo održivom transportu", rekao je Džamić.

Državni sekretar je na marginama sastanka, razgovarao sa ministarkom saobraćaja Crne Gore Majom Vukićević o bilateralnoj saradnji između dveju država.

Autor: Snežana Milovanov