U SRBIJI NA SNAZI ŽUTI METEOALARM! Upozorenje zbog kiše i grmljavine, evo gde

Žuti meteoalarm zbog kiše i grmljavine na snazi je u Banatu i Sremu, kao i u zapadnoj Srbiji i Pomoravlju. Lokalno može pasti i više od 10 mm kiše u periodu od tri sata.

Talas vlažnog vazduha sa zapada zahvata našu zemlju i danas i sutra mestimično uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Podsetimo, žuti meteoalarm označava da vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Prognoza za danas

Za danas je uglavnom prognozirano sunčano i toplo vreme uz poslepodnevno povećanje oblačnosti.

Prema prognozi, krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije jace naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće umeren do pojačan vetar juznih pravaca. Jutarnja temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni.

U Beogradu u utorak sunčano i toplo. Posle podne povećanje oblačnosti. Tokom večeri i noći jače naoblačenje sa kisom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće umeren do pojačan vetar južnih pravaca. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 28 stepeni. 24°C.

Autor: Dubravka Bošković