Olujni vetar sve jači, temperatura pada: Stižu saharski pesak i prljava kiša, upaljeni su meteoalarmi

Dolazak novog fronta aktivirao je meteoalarm u Srbiji. Na snazi je žuto upozorenje, uključeno zbog olujnog vetra i obilne kiše. U Banatu i Pomoravlju vetar će duvati brzinom većom od 60 kilometara na sat, dok će na istoku i jugu padati kiša i pljuskovi, kaže meteorolog Milena Ćirković.

"Promena vremena posledica je ciklona koji se regenerisao u sredozemnom moru. Ispred tog ciklona nalazi se jedan front koji će preći preko Srbije. Osim kiše i pljuskova, taj front povući će sa sobom i nešto topliji vazduh zato će temperatura biti u porastu. Kiša će danas padati širom Srbije. Delovi zemlje koji će ostati suvi su krajnji zapad i krajnji sever", navela je Ćirković, prenosi Euronews.

Padavinska zona, kako je dodala, biće skoncentrisana iznad južnih predela, južnije od Beograda, tako da će tu danas pasti i najveća količina.

"Prolazak zone kiše i pljuskova, biće praćen sve jačim vetrom. U narednim satima biće vetrovito. Duvaće pojačan do jak severozapadni vetar zbog kog će se činiti da je svežije nego što to zaista jeste. Subjektivni osećaj biće da je temperatura niža. Maksimalna dnevna kretaće se od 13 stepeni na istoku do 18 na severu. U Beogradu će biti do 17 stepeni Celzijusa", rekla je ona.

Saharski pesak stiže u Srbiju

U narednim satima stiže i saharski pesak u Srbiju. Peska će, dodala je, baš kao i kiše, više biti na jugu nego na severu, ali u pitanju je količina koja ne utiče na zdravlje ljudi.

"Ovo je pojava koja je karakteristična za ovaj period godine", rekla je Ćirković.

Saharski pesak cirkulisaće iznad Srbije sve do četvrtka, ali će ga iz dana u dan biti sve manje.

Kiša će padati sve do petka, a temperatura se neće bitnije menjati. Ćirković dodaje i da će u naredna tri dana temperatura ostati u plusu tokom noći i jutra.

