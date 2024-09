Ovo godište je prvo za služenje vojnog roka u Srbiji! Sve objašnjeno do detalja, poznato i kada počinju pozivi

Posle 13 godina u Srbiji je vraćeno obavezno služenje vojnog roka i prvi vojnici bi u kasarnama trebali da budu u septembru naredne godine, a general major Tioslav Janković, načelnik operativne uprave Generalštaba Vojske Srbije, istakao je da se ništa neće drastično promeniti kada je u pitanju služenje vojnog roka.

On je precizirao da će prva generacija koja bude obuhvaćena novim programom bude za mladiće od 19 do 27 godina, odnosno 30 godina za one koji u međuvremenu budu odlagali vojni rok.

- Za devojke će to biti na dobrovoljnoj bazi, a najmlađe godište jeste 2006. Momci koji će u narednoj godini napuniti 19 godina - kazao je general major, dodavši da je ideja da od septembra krene obavezno služenje vojnog roka.

Kako je napomenuo, Vlada je oformila tim koji će preduzeti sve mere i odgovornosti da se stvore uslovi.

- Vojska Srbije je spremna za taj zadatak. Mi jedva čekamo nove regrute u našim jedinicama i očekujemo značajnu korist od obaveznog služenja vojnog roka i na kraju to su i inicirali Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije - poručio je, dodavši da će pozivi biti upućeni naredne godine, već u prvim mesecima.

Upitan za to ko su oni koji možda neće morati odmah da se odazovu, general major je poručio da se ništa značajno neće menjati.

- Oni koji izaberu služenje vojnog roka s oružjem imaće mogućnost odlaganja. Studenti, osobe koje imaju neke lične, privatne probleme, naravno do prestanka postojanja takvih razloga. Prigovor savesti kao mogućnost će ostati - kazao je uz napomenu da će izmenama i dopunama zakona i regulativa biti pokušano da se, kako je rekao, neke pojave koje su karakterisale neki raniji period izbegnu.

Pojasnio je da će za sve koji odaberu civilnu službu biti pokušano da se nađe mesto unutar Vojske Srbije, tako da svoja znanja i doprinos daju jedinicama u okviru kojih za ta dva i po meseca nije neophodno da kod sebe imaju i oružje.

Upitan da precizira oko studija, potvrdio je da će ostati isto, te da ostaje kao jedna od opcija za odlaganje.

Šta će se učiti za vreme služenja

- Prvih mesec dana vojnici bi imali opštu individualnu obuku u okviru koje bi naučili da koriste i da doržavaju lično naoružanje, da koriste ličnu zaštitnu opremu, da nauče osnovne sadržaje iz prve pomoći, da nauče da se kreću na bojištu, da izrađuju zaklone, da nauče elemente stroja i obuke - kazao je general major Janković.

Za drugi mesec je kazao da je predviđeno da steknu neka znanja vezana za svoju vojno evidencionu specijalnost koja, kako kaže neće biti potpuna, ali će biti dovoljna za poslednjih 15 dana u okviru tima daju svoj doprinos i da sagledaju svoje mesto i ulogu u okviru jedinicama koje će biti slične ili iste onim u kojima će biti raspoređeni kasnije kao rezerni vojni obveznici.

Upitan koliko će ova odluka značiti ljudima koji su ceo život unutar Vojske Srbije, poput i samog generala majora Jankovića koji je pojašnjavao detalje oko ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka, Janković je kazao da je u pitanju jedna velika stvar.

- Vojska će ostvariti značajne benefite u obaveznom služenju vojnog roka i vidni su kako kratkoročno, tako i dugoročno. Pre svega broj onih koji će služiti će biti značajno veći, što znači da ćemo za kratko vreme imati značajno podmlađen rezervni sastav, a druga stvar jeste što će veliki broj vojnika koji odskuže vojni rok pokazaće svoje interesovanje da nastave kao profesionalni vojnici - kazao je.

On je poručio da će se time i Vojska Srbije vratiti u domove ljudi.

- Služenje vojnog roka će biti jedna kockica u mozaiku odrastanja, sazrevanja i mislimo konačno da će svaki vojnik koji odsluži vojni rok imati jednu jasnu predstavu o svom značaju, svoje ulozi u odbrani zemlje i to je možda i najvažnije - kaže general major.

Takođe, on je upitan da li to što sve više zemalja vraća obavezno služenje vojnog roka treba da uplaši narod, a za to je poručio da nema razloga za strah jer osnovni pokretač leži u činjenici da je naš rezervni sastav stariji i da nije bilo željenog priliva regruta od kako je ukinuto obavezno služenje vojnog roka, te da je fokus na odbranbenim snagama naše zemlje.

