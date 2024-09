KADA PRVI POZIVI ZA VOJSKU STIŽU NA ADRESE: General-major Tiosav Janković otkriva sve što niste znali

Služenje vojnog roka trajaće 75 dana, a general-major Tiosav Janković, načelnik operativne uprave Generalštaba Vojske Srbije, otkriva kako će izgledati sveobuhvatna obuka.

Vojni rok u trajanju od 75 dana predviđen je za mladiće od 19 do 27 godina, odnosno do 30 godina za one koji budu odlagali vojni rok. Načelnik operativne uprave Generalštaba Vojske Srbije Tiosav Janković, ističe da to podrazumeva sveobuhvatnu obuku koja priprema vojnike za različite zadatke i situacije na terenu. Program je podeljen u dve glavne faze: individualnu obuku i kolektivnu obuku.

Prvih mesec dana vojnici će proći opštu individualnu obuku. Tokom ovog perioda, naučiće da koriste i održavaju lično naoružanje, pravilno koriste ličnu zaštitnu opremu i savladaju osnovne veštine prve pomoći. Takođe, vojnici će biti obučeni za kretanje na bojištu, izradu zaklona i elemente strojeve obuke.

U drugom mesecu služenja vojnog roka, vojnici će steći znanja vezana za svoju vojnoevidencionu specijalnost. Ova stručno-specijalistička znanja, iako neće biti potpuna, biće dovoljna da vojnici razumeju osnovne zadatke i uloge u okviru tima, odeljenja posade ili posluge.

Na kraju, poslednjih 15 dana obuke rezervisano je za kolektivnu obuku u terenskim uslovima. Tokom ove faze, vojnici će primeniti sve naučeno kroz praktične vežbe i rad u timu, sagledavajući svoje mesto i ulogu unutar jedinice.

“Ovakva struktura obuke osigurava da svaki vojnik prođe kroz osnovna i specijalistička znanja koja su ključna za efektivno funkcionisanje u vojnoj službi, pružajući im osnovu za dalji razvoj i usavršavanje”, kaže Janković.

General-major Janković ističe da se tokom služenja vojnog roka, ništa drastično neće promeniti.

“To znači da će najmlađe godište koje će ući u kasarne biti oni rođeni 2006. godine. Kada su u pitanju devojke, za njih je služenje vojnog roka na doborovoljnoj bazi. Ideja je da se od septembra naredne godine krene sa obaveznim služenjem vojske. Formiran je radni tim koji će preduzeti sve mere i aktivnosti da se u sferi normativno-zakonske regulative stvore uslovi”, kaže Janković.

Dodaje i da je Vojska Srbije spremna za taj zadatak i da jedva čekaju nove regrute.

Kada stižu prvi vojni pozivi

General-major Janković ističe da bismo u narednoj godini imali prve pozive na adrese budućih regruta.

“Mora se sprovesti proces regrutacije, ocene podobnosti kandidata za obavezno služenje vojnog roka. To će raditi Regionalni centar Ministarstva odbrane, ustanove Uprave za vojno zdravstvo i ja verujem ako se donese blagovremena odluka negde u prvim mesecima naredne godine da ćemo mi negde nakon toga imati već pozivanje i da ćemo u septembru imati prvu partiju vojnika”, kaže Janković.

Ko će moći da odloži služenje vojnog roka

“Oni koji izaberu služenje vojnog roka sa oružjem imaće mogućnost odlaganja, studenti, lica koja imaju neke privatne porodične probleme, naravno do prestanka postojanja takvih razloga. Prigovor savesti kao mogućnost, on će ostati zato što je to ustavna kategorija. Zakonskom regulativom, izmenama zakona o odbrani, zakona o vojnoj radnoj materijalnoj obavezi pokušaćemo da neke pojave koje su karakterisane u nekom ranijem periodu izbegnemo.

U pogledu civilne službe, naći ćemo način da omogućimo da oni koji ne žele da služe vojni rok sa oružjem, ipak budu pripadnici Vojske Srbije i svoja znanja pruže jedinicama gde nije neophodno da u toku ta dva i po meseca nose oružje. Studenti mogu da odlože služenje vojnog roka do završetka studija”, kaže general-major Janković.

Kako će izgledati 75 dana vojnog roka

Služenje vojnog roka benefit za mlade

Obavezno služenje vojnog roka donosi značajne benefite za vojsku i društvo, kako kratkoročno tako i dugoročno. Veći broj ljudi koji će služiti vojni rok omogućava brzo podmlađivanje redovnog sastava vojske, dok mnogi vojnici izražavaju interesovanje da nastave karijeru kao profesionalni vojnici, podoficiri ili da upišu Vojnu akademiju, ističe Janković.

Služenje vojnog roka će biti jedna kockica u mozaiku njihovog odrastanja, sazrevanja i mislimo konačno da će svaki vojnik koji odsluži vojni rok imati jednu jasnu predstavu o svom značaju, svoje ulozi u odbrani zemlje i to je možda i najvažnije - kaže Janković za “Prva” TV.

Autor: Dubravka Bošković