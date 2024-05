Pad helikoptera predsednika Irana Raisija: Juče saopšten uzrok nesreće, danas pokrenuta istraga udesa

Načelnik generalštaba iranske vojske general-major Mohamad Bageri odredio je delegaciju koja će istražiti slučaj pada helikoptera u kojem je bio predsednik Irana Ebrahim Raisi.

Istragu koja je već otpočela na mestu incidenta predvodi general Ali Abdolah, a rezultati će biti objavljeni posle istrage, prenosi IRNA.

Kako je ranije saošteno, veruje se da je uzrok pada helikoptera u kojem se nalazio predsednik Irana Ebrahim Raisi tehnički kvar letelice.

Shocking footage. The first moments of finding the helicopter and the bodies of the martyrs💔 #iran .. #ایران pic.twitter.com/NN78zLo22T

"Raisi je mučenički stradao u nedelju (19. maja 2024. godine) usled pada helikoptera koji se dogodio zbog tehničkog kvara letelice“, navodi se u izveštaju iranske državne novinske agencije.

IRNA nije precizirala prirodu navedenog kvara helikoptera.

Pogrebni obred za iranskog predsednika, ministra spoljnih poslova Hoseina Amira Abdolahijana i ostalih koji su nastradali u padu helikoptera, obaviće se danas u Tabrizu, glavnom gradu Istočnog Azerbejdžana, u 9.30 časova po lokalnom vremenu, prenosi Irna.

#SPOTLIGHT: Ebrahim #Raisi died on Sunday when the Bell 212 helicopter carrying him crashed in northern #Iran. Death by air crash is an occupational hazard for world leaders https://t.co/KlYfrSRIFR pic.twitter.com/LmynO19q0S