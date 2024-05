Najnovije informacije iz Irana: Jedan tim spasilaca, stigao do predsedničkog helikoptera - pojavili se i snimci potrage

Helikopter, u kojem se nalazio predsednik Irana Ebrahim Raisi, imao je otežano sletanje na severozapadu Irana, javlja lokalna državna televizija „Pres TV“.

Među putnicima su se nalazili predsednik Irana Ebrahim Raisi, ministar spoljnih poslova Hosein Amir Abdolahijan, guverner Istočnog Azerbejdžana Malik Rahmati i još nekoliko ljudi, saopštila je agencija Fars.

Spasioci stigli do helikoptera

Jedan od timova za potragu i spasavanje stigao je do mesta teškog sletanja helikoptera iranskog predsednika Ebrahima Raisija, piše list Teheran tajms, pozivajući se na šefa iranskog Crvenog polumeseca.

⚡️Rescuers Have Reached Site Of Hard Landing - Iranian Red Crescent



With fog lessening, but rain falling and night approaching, one of the 40 emergency rescue teams have made it to where #EbrahimRaisi and his fellow passengers are located.



Earlier Reuters reported the Iranian… pic.twitter.com/ra5dO7CciF