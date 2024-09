NEVREME IZ 3 ZEMLJE REGIONA JURI KA NAMA! RHMZ popalio meteoalarme, ovi delovi Srbije prvi da se spreme za pljuskove

Naoblačenje sa kišom i plјuskovima sa područja Crne Gore, BiH i Hrvatske (Slavonije) u jugozapadnoj struji tutnji ka Srbijii. Već tokom prepodneva padavine se prvo očekuju u jugozapadnim predelima, najvio je RHMZ.

- Tokom prepodneva padavine se prvo očekuju u jugozapadnim, sredinom dana u zapadnim, a posle podne ponegde i u ostalim predelima Srbije - napominju iz RHMZ.



Žuti meteoalarm zbog kiše i grmljavine na snazi je u Banatu i Sremu, kao i u zapadnoj Srbiji i Pomoravlju. Lokalno može pasti i više od 10 mm kiše u periodu od tri sata.

Talas vlažnog vazduha sa zapada zahvata našu zemlju i danas i sutra mestimično uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Već sutra žuti meteoalarm biće na snazi u čitavoj Srbiji, i to zbog nevremena.

Hidrološko upozorenje

RHMZ je danas takođe upozorio na vrh talasa na Dunavu koji se očekuje kod Bezdana i Apatina 25. septembra, a kod Bogojeva 26. septembra.



- Vrh talasa na Dunavu kod Novog Sada očekuje se 27. i 28. septembra - dodaju iz RHMZ.

Prognoza za danas

Za danas je uglavnom prognozirano sunčano i toplo vreme uz poslepodnevno povećanje oblačnosti.

Prema prognozi, krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije jace naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće umeren do pojačan vetar južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni.

U Beogradu u utorak sunčano i toplo. Posle podne povećanje oblačnosti. Tokom večeri i noći jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.



Duvaće umeren do pojačan vetar južnih pravaca. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 28 stepeni.

Autor: Dubravka Bošković