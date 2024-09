'LISTE ČEKANJA VIŠE NE SMEJU DA POSTOJE' Lončar: Kod osam ili devet odsto ljudi na pregledima se utvrdi da imaju neki problem (VIDEO)

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je jutros za Novo jutro da se stvorilo poverenje između građana i zdravstvenih radnika, što je rezultat uspešnog rešavanja lista čekanja kada je u pitanju skener, na koji se nekada čekalo godinama.

- Osnova je poverenje, i kada ga ima, dobijemo ovaj rezultat. Po svim našim analizama, 8, 9 procenata onih koji dođu na pregled, saznaju da imaju problem, i taj problem je najčešće rešiv. Ti ljudi nastavljaju da žive. U suprotnom, da nisu došli, i kada bi se javile tegobe, bilo bi teže izlečivo - rekao je on.

Građani su shvatili da je interes Srbije zdrava Srbija, rekao je Lončar.

-Zdrava Srbija može da bude samo pod ovim uslovima, da idemo kod lekara i kada nema uslova za to. Da odradimo skupe tumor markere, da odradimo sve vrste pregleda... To treba iskoristiti - naveo je Lončar.

Ovo važi za sve građane Srbije, iako nemaju osiguranje, dakle, ne treba apsolutno ništa, nama je cilj da svi ljudi koji žive u Srbiji na vreme otkriju da imaju neki problem, priča ministar.

- Liste čekanja postoje decenijama, ima ih svuda po svetu. Vi se ne sećate da smo liste čekanja pred koronu smanjili za 60 procenata i doveli smo ih pred razvojni rok. O tome se nije pisalo, jer jenešto dobro. Kada smo bili na putu da rešimo to, došla je korona. I tada to nismo mogli, korona je potrajala. Za vreme korone je sve to nabavljano, ali bilo je aparata koji su se pokvarili, morali smo da menjamo, kupujemo skenere, školujemo decu, zaposlimo lekare, da završe specijalizaciju radiologije... E onda su se stvorili usslovi, skenere smo nabavili, zaposlili lekare, država sve to platila... - dodao je Lončar.

Kada su se stvorili uslovi, to je rešeno za par dana, dodao je.

- Ne postoji više opcija, da se skener ne uradi u naredna 3 ili 4 dana. Jer ih imamo dovoljno. I skenera i radiologa. To mora da se uradi, a mi ćemo svakog ponedeljka tražiti presek - rekao je ministar zdravlja.

Ne pričam o ljudima koji na skener idu radi kontrole, za 6 meseci recimo. To ne može da se računa, objašnjava Lončar.

- Imamo jedan mali broj ljudi koje smo pozvali za vikend, i njima sad na primer ne odgovara vikendom, pa hoće da pomere. Znači, toliko smo razmazili pacijente, aali eto, najbitnije je da više nema lista čekanja, i narednih godina one ne smeju da postoje - objasnio je potom.

Ministar je naveo i da se sada ubrzano rešava problem liste čekanja za magnetnu rezonancu, operaciju kuka, kolena, kataraktu, kao i koronagrafiju.

On je najavio i da će na teritoriji AP Kosova i Metohije biti novog zapošljavanja medicinskog kadra i da će se uraditi sve da ti ljudi dole rade i da dobiju plate.

- Uradićemo sve i da građani dobiju lekove, da dobiju medicinska stredstva, da dobiju sve što je neophodno dole za lečenje. Jednostavno, to je naša obaveza i to moramo da uradimo po bilo koju cenu, jer ne možete vi meni objasniti da je to neka demokratija da u 21. veku vi ne date nekom da se leči i dobije lekove - rekao je Lončar.

Autor: Dubravka Bošković