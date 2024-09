Kursevi engleskog i nemačkog: Uložite u svoje znanje i ojačajte samopouzdanje

Koliko puta vam se dogodilo da dođete u situaciju da jednostavno ne možete da se sporazumete sa strancima? Sigurno je da ste imali priliku to da doživite, jer niste imali znanje makar engleskog jezika.

Istini za volju, engleski jezik je na globalnom nivou prepoznat kao jezik komunikacije, pa ne čudi što se znanje tog jezika smatra gotovo imperativom. Bez obzira da li sa strancima komunicirate u ličnom ili poslovnom okruženju.

Rame uz rame po značaju sa engleskim, stoji nemački, ali i još neki strani jezici.

Kursevi engleskog i nemačkog zaista spadaju u red najtraženijih, jer ljudi od njih imaju i najviše koristi. Jednostavno, gde god da krenu i koga kog da sretnu, zahvaljujući znanju ta dva jezika sigurno neće doći u situaciju da naiđu na poteškoće u sporazumevanju.

U želji da svima, koji odluče da steknu dodatno znanje, Škola stranih jezika Akademije Oxford organizuje nastavu za polaznike svih uzrasta, bez obzira koji nivo znanja da imaju.

Primarni cilj koji pažljivo dizajnirani kursevi nemačkog i engleskog jezika imaju jeste da polaznici steknu dovoljno znanja da mogu nesmetano da komuniciraju sa izabranom jeziku. Tim pre što Škola stranih jezika Akademije Oxford kontinuirano unapređuje kvalitet edukacija, tako da su profesori upoznati sa svetskim trendovima u nastavi stranih jezika, koje sa uspehom primenjuju u praksi. Zahvaljujući takvom pristupu, kursevi engleskog i nemačkog jezika ostvaruju svoj cilj, pružajući priliku polaznicima da ojačaju samopouzdanje i lako stupaju u komunikaciju.

Ne brinite ako nemate makar osnovna znanja, jer se kursevi nemačkog i engleskog jezika organizuju po nivoima koje propisuje Zajednički evropski referentni okvir za jezike (CEFR - The Common European Framework for languages). Sve to dalje znači da nastavi mogu da prisustvuju i oni koji jezik žele da nauče od samog početka i oni, koji su stekli određeno znanje, a koje žele da ga podignu na viši nivo.

Inovatne metode, interaktivni pristup i iskusni profesori, razlozi su zbog kojih mnogi biraju upravo Školu stranih jezika Akademije Oxford. Budite i vi među njima!

Autor: Jovana Nerić