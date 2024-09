Izlio se Dunav, vetar čupao drveće, a u ovom mestu tukao grad! Nevreme paralisalo Vojvodinu, hladni talas preti ostatku zemlje! (FOTO, VIDEO)

Dunav, vetar lomio drveća širom Vojvodine, a ovo mesto je pogodio grad! Nevreme paralisalo.

Reka Dunav se danas izlila u Bačkoj Palanci, u parku prirode "Tikvara", dok sever zemlje beleži značajan pad temperature i najavljeno nevreme praćeno pljuskovima i grmljavinom.

Naime, kako se vidi na snimku koji je podelila Instagram stranica "backapalankadesavanja", vodostaj je dostigao toliki nivo da iz vode vire samo suncobrani i ulične svetiljke.

Vetar lomio stabla

Kako je danas najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom je prvo zahvatilo Bačku, ali se u popodnevnim časovima proširuje i na ostatak Vojvodine.

Tako su građani podelili da je vetar uspeo da obori više stabala širom severa zemlje, a mi vam donosimo fotografije iz Beške i Inđije.

- Jaki vetrovi oborili staba u parku Vašarište. Na sreću, nema povređenih, a načinjena je znatna materijalna šteta - navodi se ispod podeljene fotografije iz Inđije.

Grad pogodio Bač

Podsećamo, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), naoblačenje sa kišom i padom temperature danas je prvo zahvatilo Bačku, te je usled pogoršanja vremena u Baču pao grad veličine oraha.

- Naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje ju zahvatilo Bačku, kasnije posle podne i uveče proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, uslovlјavajući i lokalnu pojavu plјuskova s grmlјavinom, dok se na jugu i istoku zemlјe padavine očekuju tek tokom noći ka nedelјi - navodi RHMZ i dodaje da nas čekaju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom na severu i zapadu zemlje, lokalno od 20 do 40 mm.

Hladni talas je stigao u Srbiju preko severa zemlje, gde je u pojedinim gradovima zabeležena temperatura oko 15 stepeni.

- Najveće šanse za grmljavinu ovog popodneva su u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, Sremskom i na teritoriju sve 3 Bačke, kao i na severu Banata. Siloviti pljusak i olujni vetar će biti pojave iz najjačih brzopremeštajućih konvektivnih ćelija u ovom regionu. Prizemni hladni fornt prelazi preko severne i zapadne Srbije - navodi "hailz_srbija".

U nedelju hladno i vetrovito sa kišom

Iz RHMZ najavljuju i da se sutra očekuje oblačno, vetrovito i hladno vreme, mestimično s kišom uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije imati i olujne udare.

- Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na danas i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16, na istoku ponegde i do 19 stepeni. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu. U prvoj polovini sledeće sedmice jutra hladna, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije - najavio je RHMZ.

Građanima se savetuje da preduzmu sve mere zaštite imovine, ali i sebe, usled najavljenog nevremena.

Autor: Dalibor Stankov