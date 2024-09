Tegla ajvara 1.000 dinara, kiseli krastavčići i pekmez 350, a tek turšija: Pogledajte detaljni cenovnik domaće zimnice

Tegla domaćeg ajvara ove godine košta od 1.000 dinara, turšija od pet litara iznosi 1.200 dinara, dok kiseli krastavčići stoje od 350 dinara po tegli.

Početak jeseni miriše na kiše, hladnije vreme, ali i pečenu papriku za ajvar koji pripremaju mnoga domaćinstva u Srbiji. Ovaj naš specijalitet dosta košta ukoliko se kupuje kod domaćih proizvođača, ali ove godine se maltene ne isplati ni praviti ga s obzirom na to da kilogram mesnate crvene paprike košta do čak 300 dinara. Plus ostali sastojci, ogrev, ruke... Mnogi zbog toga, ali i izgubljenog vremena oko pečenja, čišćenja, mlevenja paprike i na kraju kuvanja ajvara odustaju od pripreme i reše da pazare zimnicu.

Deset tegli gotovog ajvara kod domaćih proizvođača koštaće vas 10.000 dinara, na to treba dodati još 1.200 dinara za pet kilograma turšije, 1.000 dinara za tri tegle kiselih krastavčića i to je neki minimum koju bi jedna porodica trebalo da ima. Dakle 100 evra samo za to. Ljubitelji džemova i slatka po tegli dodatno treba da izdvoje od 350 do 500 dinara za proizvod u zavisnosti od voća. Sve u svemu mnogima se čini da je zimnica postala luksuz.

Na društvenim mrežama pojavio se cenovnik celokupne zimnice kod jednog domaćeg proizvođača u Paraćinu.

Cenovnik

ajvar, blagi, ljuti, 370 ml 550

ajvar blagi, ljuti 580 ml 850

ajvar blagi 1.000

ajvar ljuti 1.000

kisela paprika fileti 400 dinara šarena salata 400

sok od paradajza 350

kornišoni 350

cvekla 300

turšija 5 litara 1.200

Džem

kajsija 450

šljiva bez šećera 450

jagoda 400

šljiva 350

Slatko

šljiva 550

belih trešanja 550

šumskih jagoda 550

smokvi 500

lubenice 500

jagoda 450

višanja 450

dunja 450

kupina 450

Iznosi su u dinarima

Ljubitelji kompota će ovu poslasticu platiti od 300 do 350 dinara u zavisnosti od toga da li želite kompot od breskve, krušaka, kajsija, jagoda, dunje, šljive.

Autor: Marija Radić