CENA JAJA PRED VASKRS PALA ZA VIŠE OD 40 ODSTO! Ovo je glavni razlog pojeftinjenja, a evo šta nas očekuje posle praznika

Najviše pojeftinila jaja klase L, kutija od 10 komada košta po ceni od 129,90 do 159,99 dinara.

Dok je prethodnih godina, kao po nekom nepisanom pravilu, cena kokošijih jaja rasla svakim danom do Vaskrsa, ove godine se desilo da je u pojedinim trgovinskim lancima ova namirnica, bez koje nema proslave najvećeg hrišćanskog praznika, pojeftinila i to više od 40 odsto.

Tako za jaja klase M sada se plaća 35 odsto manje, pa tako 10 komada košta od 129,90 do 149,90 dinara. Isto pakovanje klase S može da se nađe po ceni od 109,90 do 119 dinara, što je pojeftinjenje od 39 procenata. Najveći pad cene od čak 41 odsto u trgovinskim lancima imaju jaja klase L pa ih je, zavisno od marketa, moguće kupiti u kutiji od 10 komada po ceni od 129,90 do 159,99 dinara.

I ona najveća klase XL su sada jeftinija, ali svega za osam procenata, pa ko želi da na trpezi ima krupnija jaja moraće za 10 komada na popustu da izdvoji 240 dinara.

Profesor dr Mirajna Đukić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu kaže za Kurir Biznis da cenu jaja diktira tržište, odnosno odnos ponude i potražnje.

- Pojeftinjenje znači da su se proizvođači pripremili za Vaskrs i da ih na tržištu ima dosta, pa je zato došlo do pada cena. Oni su ih prethodne dve nedelje držali u hladnjačama, a sada ih prodaju. Sveža jaja u frižideru mogu da stoje četiri nedelje - objašnjava Đukićeva.



Ona dodaje da proizvođači imaju zaradu i sa ovom nižom cenom.

- Oni zarade i kad ne podignu cenu - kaže Đukić.

Na zelenim pijacama u zavisnosti od grada ova namirnica se prodaje od 12 dinara po komadu u Vranju do 22 u Beogradu na Bajlonijevoj pijaci.

Poslednjih godina pred Vaskrs se sve više traže bela jaja, koja domaćice koriste za farbanje dekupaž tehnikom, pa su zato i na ceni. Za jedno belo jaje iz podnog uzgoja potrebno je izdvojiti od 18 u pojedinim marketima, pa sve do 39 dinara po komadu na pijacama.

Karton od 30 komada belih jaja u Vranju proizvođači prodaju po ceni od 750 do 800 dinara, što znači da komad košta od 25 do 27 dinara.

Autor: Aleksandra Aras