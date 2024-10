Potresna ispovest trudnice koja je u najtežim danima trudnoće bila bez podrške supruga potresla Srbiju: Muž hoće muško, kaže treća sreća

Potresna ispovest mlade trudnice potresla Srbiju

Pričom o nedostatkom podrške u porodici ali i potenciranju supruga na dobijanju muškog deteta, otkrila veliki problem u čitavom regionu

Iako je u trudnoći izuzetno važno imati podršku najbližih, mnoge žene se suočavaju sa izazovima koji dolaze iz samih porodičnih odnosa, gde očekivana pomoć izostane ili ne bude dovoljno iskazana. Upravo sa takvom sudbinom suočila se jedna mlada majka čija je priča potresla Srbiju.

Njena potresna ispovest, u kojoj je objasnila da tokom trudnoće i samog porođaja nije imala podršku svog supruga, koji je celu situaciju shvatao krajnje površno, osvrtajući se i na "problem" što nosi žensko dete, prvobitno objavljena na Fejsbuku, našla se i na Iks profilu "Nenaspavana" gde su Srbi oštro prokomentarisali celu situaciju.

"Porodila sam ranije 13 dana. Govorila sam odavno mužu da mogu svaki dan se porodim i da moramo da se pripremimo. Nije me poslušao. Samo je govorio porodićeš se na termin. Kad su me uhvatili bolovi nije bio tu bio je daleko na posao. Kad sam mu rekla samo je pitao kako to? Zovem njegovog oca da dođe po mene on bio kod doktora kaže ne može. Zovem svekrvu kaže nema auta... Ja sam zvala prijatelja najboljeg od muža. Došao je za 20 minuta i poveo me u bolnicu... Srećom stigli smo na vreme, da sam ostala još malo, kući bih se porodila. Kad sam se čula sa svekrvom i svekrom ona je plakala a on me je pitao kako to da nisam znala da ću da se porodim", napisala je ona pa dodala jednu još potresniju stvar.

"Muž hoće muško, kaže treća sreća"

Naime, kako je objasnila, pošto je i sada rodila ćerku, "sve će morati da ponovi i sledeće godine, dok ne dobije muško".

"Muž hoće muško, kaže treća sreća. Oni misle da je to lako, brzo se porodim i eto. Svekar je čak i ime našao. Ja sam odlučila da neću više dece. Pre svega jer nemam nikakvu pomoć oko dece. Sve sama. Oni svi nekako na svoju stranu i gledaju svoje živote. Muž radi. Moji su u drugoj državi. lako sam rekla da neću više djece oni nastavljaju da govore da će opet biti ali ovaj put hoće muško. Bilo koji savet bi dobro došao. Ne znam zašto su takvi prema meni", priznala je žena.

"Bože plače mi se zbog ove žene"

Ova priča potresla je čitavu Srbiju. Iako nije jedinstven slučaj, mnogi su priznali da ih slične priče iznova i iznova iznenađuju

"Bože plače mi se zbog ove žene", "Meni su ovakve priče ogadile imanje muške dece na našim prostorima, izvinite me, ali tako je kako je", "Znam jednu gde je žena maltene pod prisilom rodila treće dete koje je muško", "Svakakve gluposti sam lično čula i doživela, ali uvek me nešto iznenadi i šokira", "Rodi se mala slatka zdrava bebica i ti je ne voliš jer ti se ne sviđa pol, kakvo smeće od ljudi. A toliko onih koje žele decu ih nemaju, nije fer.", "Taj detalj oko 'zahtevanja sina' je posebno jeziv", "Kakvih sve priča ima, uz zahvalnost uvek palim sveću pokojnoj baki što je i meni i mami od malih nogu ispirala mozak sa - uči, ćerko, školu! Svoj dinar je najvažniji!", pisali su oni.

Autor: Snežana Milovanov