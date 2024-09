Jeziva ispovest naše pevačice: Trpela strašno nasilje, muž je tukao i varao na svakom ćošku!

Ispovest pevačica šokirala javnost!

Pevačica Snežana Jovanović Šikica često je govorila o svom braku, koji je i više nego turbulentan. Ona je imala život ispunjen svađama i trzavicama sa harmonikašem, sa kojim je već 50 godina u braku. Nedavno je ispričala kako je na početku ljubavi bilo problema jer su oboje ljubomorni.

Kako je rekla, suprug ju je osvojio lepotom i dobrotom, a onda su krenule ljubomorne scene, koje su im stvarale najveće probleme u odnosu.

– Osvojio me je zato što je bio lep i što je bio dobar. Imali smo nestabilan brak kad smo bili mladi, bili smo đavoli, ljubomorni. Jedno na drugo, svađe, tuče, ali smo ostali. Ima mnogo mojih kolega koji nisu ostali zajedno, a ja sam ostala u braku – rekla je pevačica za Grand.

Šikica priznaje da je u braku bilo i nasilja, ali i prevara njenog supruga za koje je ona znala.

- Ja pevam, on nestane iz kafane, bilo je tu svega. Bila sam i ja ljubomorna, ali mislim da je on više bio ljubomoran na mene. Noge ispod stola su mi bile ubijene, svega je tu bilo, kada pričam sa nekim, on me šutira ispod stola. Ali to je sve život, prava kafanska škola, bilo je ljubomore, svađe i svega, ali smo ipak ostali zajedno – priznala je ona, pa je ispričala kako je saznala za prevare supruga:

– Moj suprug je bio mnogo šaren, on je bio harmonikaš, uvek je voleo konobarice i te devojke koje su dolazile. Jedna je bila tu iz mog kraja, posle fajronta vidim izgubi mi se i muž i nje nema. Mi smo uvek imali po dva harmonikaša i onda ovaj uvek koristi, ostavi harmoniku i samo se izgubi, samo dođe na fajront kad treba da podelimo pare.

