ŠOK ISPOVEST BOSANCA: Otišao sam na masažu sa slatkim završetkom, tamo me sačeko muškarac! Evo šta je bilo nakon SKIDANJA (VIDEO)

Ispovest Bosanca koji je išao na masažu sa slatkim završetkom šokirala je javnost.

Jure Vujica rođen je 1952. godine, u Hercegovini i ima poprilično bogato životno iskustvo. Vujo iz Bugojna dao je šokantnu ispovest u kojoj je otkrio svoje iskustvo sa masažama sa "slatkim završetkom".

Oženjen je i ima troje dece, a ističe ima veoma liberalnu porodicu kojoj njegova iskustva nisu tabu.

- Postao sam komandir policije, a onda sam suspendovan. Nakon suspenzije otišao sam u Zagreb, gde sam naišao na razne kriminalne grupe u koje sam se učlanio. Kad si u tom krugu ljudi, nudi ti se sve. Bilo mi je ponuđeno plaćanje masaže sa "slatkim završetkom". Ja sam dete sa sela, nisam znao šta je to pa sam pristao. Kad sam ušao na masažu, rekli su mi da se skinem go, a onda me je maserka oralno zadovoljila. Kako mi se masaža svidela, počeo sam češće da ih upražnjavam, uglavnom u svom stanu. - ispričao je Vuja i nastavio:

- Masaža bi trajala sat vremena, a 15 minuta oralno zadovoljavanje. Moja porodica zna za sve to, mi smo veoma liberalni, tako da nam je sve to normalno.

- Jedne nedelje odlučio sam da oem na masažu, tražio sam po raznim salonima slobodan termin. Otišao sam u salon, a tamo me dočekao muškarac, 40-ih godina, na sebi je imao aparat za merenje pritiska. Prvo me uzeo i stavio na leđa, da me istegne, a potom mi je izmerio pritisak i rekao mi da imam malo povišen pritisak. Prihvatio sam masažu, legao na krevet, misleći da će on odraditi svoj deo posla, a da će potom doći neka žena koja eće uraditi završnicu. - ispričao je on i dodao:

- Dobro je on mene masirao, ali sam primetio da se poprilično "napalio". Počeo je da me dira po genitalijama, a ja sam se uzbudio. Doveo me do završnice, a onda je zadovoljio i sebe. - ispričao je on i otkrio da bi opet ponovio isto.