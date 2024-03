ŠOK ISPOVEST: Zbog novog stana završila u poreskom paklu

'Želela sam da svoj plac zamenim sa investitorom i uzmem njegovu nekretninu na drugoj lokaciji da bi na karju ostala bez ičega i na ulici dužna milione' ovako svoju ispovest započinje Dragana Dimitrijević.

Ona je završila u porskom paklu jer je u ovom momentu dužna nekoliko miliona dinara sve zbog toga što je završila na ugovoru kao suinvestitor.

Dragana dimitrijević je u novom jutru kod Jovane JEremić rekla da je njena priča započela pre 17 godina.

- Ja sam sa jednom firmom iz Koteža potpisala ugovor o razmeni nepokretnosti. To je bila moja očevina. Pošto nisma imala strpljena da čekam da se završe stanovi na ovoj lokaciji dogovoriloa sam se da izvršimo zamenu nepokretnosti njihova nepokretnost se nalazi na Lekinom brdu malo je veća od moje pa sam pristala na to- kaže on.

Dodaje da je ključeve dobila 2009. i da je mislila da je sa time sve gotovo. 2013. na kućnu adresu stiže joj tužba. Kako kaže izvršeno je poravnjanje bez njenog znanja nakon čega joj dolazi rešenje o izvršenju.

Zatim je usledilo desetogodišnje suđenje na privrednom sudu dodaje Dimitrijeić. Kako kaže samo je ona dolazila na suđenja niko do druge strane se nije pojavljivao.

Ona navodi da ništa nije potpisala osim razmene nepokretnosti i da joj nijie jasno kako je završila kao suinvestitor i dododje da su je 2009. godine neki advokati ubacili kao suinvestitora.

Ona je navela da joj je u ponedeljak stiglo od izvršitelja da treba da plati dug za gradsko građevinsko zemljište od oko 12 miliona dionara sa zateznim kamatama do isplate na osnovu toga što je tamo stanovala.

Ona kaže da je drugostepeno suđenje završeno u njenu korist i da je to onda otišlo na apelacioni sud i da je tu izgubila.

Kako kaže sada joj ostaje ona je iscrpela svapravna sredstva i preostaje joj borba dodaje da taj novac nema da plati i da je od čitavog šoka goinama na psihijatrijskoj terapiji.

Investitori su dali izjavu da nisu imali ništa sa njom i apelacioni sud je odlučio da ih iskluči iz postupka i da osudi gospođu Dimitrijević.

Ona dodaje i da njen advokat ništa nije mogao da učini za nju i izrazila nadu da epilog neće biti tragičan i da će zaista svojim životom braniti imovinu.