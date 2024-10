Miletić: Zabranom iskopavanja litijuma bi Srbija sebe ograničila u napretku i razvoju

Direktor Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić izjavio je danas, govoreći o predlogu izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim se traži zabrana istraživanja i eksploatisanja litijuma i bora, da bi zabranom iskopavanja litijuma Srbija samu sebe ograničila u napretku i razvoju, što je autodestruktivna politika koja nikada ne treba da dobije mesto u Srbiji.

On je za Tanjug ocenio da nema te većine u Skupštini Srbije koja može da podrži takav Zakon, s obzirom na to da je samo 86 od 250 poslanika podržalo ovaj predlog, što nije ni približno dovoljan broj da se on usvoji.

"To ne znači da ne treba da budu inicijative te vrste u parlamentu i ne znači da ne treba debatovati, ali vrlo je važno da ta oštrica razgovora bude interesna prema Srbiji i narodu, a ne da bude lična i da bude prosta", poručio je on.

Iako smatra da neće biti usvojen nikakav restriktivni zakon o zabrani iskopavanja litijuma i bora, niti da će to biti ozbiljno ramatrano, Miletić kaže da je dobro da se u parlamentu raspravlja o takvim osetljivim temama na konstruktivan i dobro pripremljen način, kako bi i vlast i opozicija čule jedna drugu i aktivno razmišljale o tome šta treba da učinimo kao društvo.

Kako je naveo, Srbija je na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandarom Vučićem posebnu pažnju posvetila celom procesu jasnoće i transparentnosti šta se dešava u odnosu na iskopavanje litijuma, kako to sve izgleda, šta sve treba uraditi.

"Ključno je da mi dobro budemo upućeni u sve što se dešava i da vidimo da ako je nešto interes države i naroda, onda je to vrlo važno i treba realizovati", istakao je on i dodao da u odlučivanju o tom pitanju ne smeju da budu presudni lični interesi ili interesi pojedinih grupa.

Miletić je ocenio da su građani bolje informisani o značaju projekta Rio Tinta i da bolje razumeju intencije države, čemu je, smatra on, mnogo doprineo odlazak predsednika Vučiča u Podrinje sa predstavnicima Rio Tinta.

Dodao je da proces upoznavanja sa svim izazovima i procesima projekta "Jadar" ne treba da stane, već da ga treba intenzivirati.

"Ne vidim nijednu dodatnu opasnost koju već nismo čuli. Mislim da su ljudi malo smireniji, obazriviji u kontekstu da ne nasedaju na lake izjave da će to biti katastrofa ili da će biti idealno. I jedno i drugo je nešto što nije lako prihvatljivo našem društvu, ali temeljna argumentacija i približavanje objektivizaciji je važan proces i da na tome težimo", rekao je Miletić.