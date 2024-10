Krstić: Zabrana iskopavanja litijuma bi onemogućila razvoj industrije i ekonomije

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić izjavio je danas da, govoreći o predlogu izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim se traži zabrana istraživanja i eksploatisanja litijuma i bora, da bi zabrana iskopavanja litijuma u Srbiji onemogućila razvoj idustrije, ekonomski napredak i razvoj zemlje.

Dobro je da bude debate na temu iskopavanja litijuma, rekao je Krstić za Tanjug i dodao da je zakazivanje sednice Skupštine Srbije 7. oktobra na kojoj će se razmatrati izmenama i dopuna ovog Zakona vrlo važno kako bi građani bili informisani.

On smatra da ovaj predlog izmena Zakon o rudarstvu predstavlja kompilaciju svih laži i obmana koje su služile za zastrašivanje građana.

"Pisac tog teksta je skupio sve sa interneta, čak i ono što je demantovano desetinu puta, čak i ono zbog čega su se oni koji su izgovarali te laži izvinjavali, sve je ušlo u taj tekst. Kada neko kaže da je tekst ispunjen glupostima i lažima, to nije preterivanje", poručio je on i ocenio da ovaj predlog neće biti usvojen.

Krstić smatra da javnost i građani još nisu dobro obaveštani o projektu "Jadar" zato što je, prema njegovim rečima, jedna laž mnogo ubitačnija nego sati objašnjavanja stručnjaka šta je zapravo istina.

"Kada ovde kažete da neko radi nešto što je štetno, što će da otruje nas, zemlju, vazduh, vodu, to pogađa svakog građanina Srbije. Potrebno je vreme da se to demantuje, i ti demanti su puni stručnih izraza i objašnjenja koje građani ne razumeju, ali razumeju kada neko kaže da će otrovati vazduh, vodu i zemlju", naveo je on.

Zbog toga je, dodaje Krstić, "prljava" kampanja koja se dešava na lažno nezavisnim medijima daleko ubitačnija od svih objašnjenja relevantnih stručnjaka rudarsko geološke struke".