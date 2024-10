Početak jeseni u Novom Sadu tradicionalno više od pet decenija obeležava Međunarodni sajam lova i robilova Lorist, ali i Sajam ekologije, koji posetioci mogu da posete do 6. oktobra.

Nikola Lovrić, generalni direktor Novosadskog sajma, obratio se prisutnima uz reči da sajam ima budućnost, ali i tradiciju.

-Trenutno imamo najveću izložbu u Evropi lovačkih trofeja, eksponata, preko 50 prepariranih divljači. U izložbenoj postavci u halama ima 120 izlagača iz Mađarske, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije, a u edukativnom programu će nam se pridružiti gosti iz Crne Gore i BiH, Poljske i Srbije. Priredba Lorist je priredba za porodicu.

Lovrić je najavio da će prvi put biti izložena i komunalna oprema koja bi trebalo da probudi svest o primarnoj selekciji otpada i ima edukativni karakter.

- Novosadski sajam ima jednu misiju- EKSPO 2027. Sve naše manifestacije su usmerene ka 2027. godini i najvećoj izložbi na svetu, što znači da svaki gost iz inostranstva koji se zadovoljan vrati u svoju zemlju to je jedna preporuka da je ovde naišao na plemenite ljude- zaključio je direktor Sajma.

Vanja Petković, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine, pozdravila je sve posetioce u ime gradonačelnika Milana Đurića.

- Pored toga što prezentuje nove trendove u oblasti lova i ribolova, ova sajamska manifestacija podstiče edukaciju i uz stručnjake podstiče važne teme i širi svest o važnosti očuvanja životne sredine. Gradska uprava za zaštitu životne sredine ove godine će predstaviti novi koncept- Zelenu sajamsku stazu, koja će deci kroz igru omogućiti da nauče važnost životne sredine i ličnom doprinosu. Na taj način želimo da stvaramo zdravije društvo- naglasila je Petković.

Sajam je otvorila predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kazavši da Pokrajinska vlada godinama u nazad ima pouzdanog partnera u sajmovima Lorist.

-Želim da naglasim da ćemo u vremenu pred nama nastojati da ta saradnja bude plodotvornija i produktivnija. Pokrajinska vlada je samo u 2024. godini putem konkursa sufinansirala aktivnosti u ovoj oblasti sa više od 100 miliona dinara, dok sve investiicije u ovoj godini već premašuje iznos od 120 miliona dinara.

Podsećamo, radno vreme Sajma lova i ribolova i Sajma ekologije, od 2. do 5. oktobra biće od 10.00 do 19.00 časova. Poslednjeg dana, u nedelju 6. oktobra, radno vreme za posetioce biće od 10.00 do 17.00 časova.