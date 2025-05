O stanju predsednika Aleksandra Vučića i brojnim društvenim temama za Informer govori Miloš Vučević, predsednik SNS, koji je zamolio da niko ne plasira vesti u medije bez zvaničnih informacija i zahvalio se svima koji brinu o stanju predsednika Vučića.

On je istakao da su razmenili poruke kada je sleteo iz SAD.

- Mogu samo da pratim ono što su informacije generala Dinčića. Iznenadila nas je sve informacija da se predsedniku slošilo. Nisam znao to do ujutru, dobro da je stigao u Srbiju, da je na VMA obavljena sva procedura, da je dobio novu terapiju. Verujem da će se zdravstveno stanje stabilizovati. Ne vredi da forsirate nešto kada je zdravlje u pitanju. Ono što me je iznanadilo, ili nije, je lavina primitivizma sa tajkunskih medija i predstavnika opozicije, medija iz regiona, oni po starom pravilu odmah preuzimaju. S jedne strane imate zlurado radovanje da će Vučiću biti još gore, a s druge strane u tajkunskim medijima imate da je to fingirano ili da je fingirano da Vučić ne ide u Moskvu. Ali ne znaju u kom pravcu da idu. Pa sada u nadi da će nešto pogoditi od ta dva pravca. Za mene je relevantan tvit Ričarda Grenela i Roda Blagojevića koji je bio na sastanku. Očekujem da večeras prvi potredsednik Vlade Siniša Mali podeliti informacije. Najvažnije je da su ga naši lekari pregledali, da je stanje pod kontrolom i da treba biti strpljiv narednih dana. A što se tiče pakosti, to je najbolje ogledalo njihovih duša i nevaspitanja. To govori o ljima samima. Mislim da nikakav neuspeh nismo imali - rekao je Vučević.

Autor: Pink.rs