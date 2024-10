MLADI IGRAJU 'SE*S RULET'?! Zastrašujući trend kruži među decom u Srbiji!

Novi zastrašujući trend pod nazivom "seks-rulet" širi se među mladima u Srbiji i sa sobom nosi katastrofalne posledice! U ovoj opasnoj "igri" maloletnici stupaju u nezaštićene seksualne odnose s nepoznatima. Prema objavama na društvenim mrežama, "pobednik" je devojčica koja ne ostane trudna, dok je "gubitnik" ona koja zatrudni.

Da stvar bude još gora, ovaj "izazov" je započeo, navodno, u krugovima bogatih porodica u Beogradu i brzo se proširio na Španiju, Englesku, a nedavno i Italiju, gde se digla velika prašina zbog trudnoće devojčice stare svega 14 godina.

- Pravila igre su jasna. Što veći adrenalin i rizik, to je bolji plasman. Poenta je da imate što više partnera, nepoznatih, različite dobi, i da nikako ne koristite zaštitu! Takođe je važno da devojka bude što mlađa. Sve dok ne zatrudniš, ti si u "igri". Kada dođe do trudnoće, ispadaš i izbacuju te iz svih grupa kao gubitnika! Inače, učesnici ruleta se organizuju putem paralelnih razgovora na društvenim mrežama i ugovaraju mesto i vreme za sastanke - navodi se u objašnjenju ovog stravičnog "izazova" među decom.

Domaći stručnjaci upozoravaju da "seks-rulet" ne donosi samo opasnost od neželjene trudnoće. Zbog ovakvih odnosa može doći do pojave raznih infekcija, virusa i opasnosti da budete zaraženi HIV-om.

Pedijatar dr Saša Milićević upozorava da ovakvo ponašanje ozbiljno ugrožava zdravlje, ali i sigurnost naše dece.

- Ovo je prešlo sve granice i upalilo alarme da se trgnemo i pomognemo našoj deci! "Izazovi" i takmičenje na mrežama uzeli su maha i sada se već ozbiljno brinem za zdravlje naše dece. To više nisu bilo kakve igre, to su trendovi opasni po život. Pa zamislite devojčicu od 13,14 ili 15 godina, koja je još u razvoju, emocionalno i fizički nerazvijena, psihički nespremna za takav čin. To je suludo - ističe dr Milićević i napominje:

- Pogotovo je suludo stupanje u intimne odnose u tim godinama, i to bez zaštite, uz menjanje partnera. Posledice mogu biti katastrofalne, od povreda, krvarenja, preko virusa, infekcija, bojazni da ne dobijete neku polnu bolest, a onda i da dođe do neželjene trudnoće, koja može biti opasna po zdravlje te devojčice.

U Italiji prva žrtva izazova

Javnost u Italiji je u šoku zbog 14-godišnje devojčice koja je ostala trudna učestvujući u opasnom "izazovu" - "seks-ruletu".

Posebno je zaprepašćujuća činjenica da se devojčica osećala osujećeno zato što je "izgubila u izazovu" i bila "izbačena iz grupe", dok je izjavila da nije toliko razočarana zbog trudnoće, već zbog osećanja isključenosti. Zbog žrtve "seks-ruleta" u Rimu je organizovan stručni sastanak, uz učešće lekara, udruženja i stručnjaka, s ciljem rešavanja ovog opasnog trenda, koji stvara ozbiljne rizike za mlade.

Advokat Marina Kontoleo, koja je preuzela slučaj 14-godišnje devojčice, objasnila je da ona nije ni znala ko je otac njenog deteta, jer je to bila nepoznata osoba, koju je pronašla putem društvenih mreža da bi učestvovala u "izazovu".

Da su deca koja učestvuju u ovakvim "izazovima" izložena ozbiljnim rizicima zbog nedostatka informacija i emocionalne zrelosti, i da je ovakvo ponašanje prešlo u izopačenost, smatra i psiholog Jovana Stojković.

- Šokirana sam novim "izazovom" i kao majka i kao stručnjak. "Seks-rulet" među decom mislim da je prešao sve granice normalnog. Ponašanje naše dece i omladine prelazi sve granice i postaje prava patologija, bolest... Smatram da ne smemo više da čekamo i da pod hitno svi zajedno moramo da se pobrinemo za njih, da ih naučimo pravim vrednostima, da im ukažemo na pravi put odrastanja i sazrevanja - naglašava Jovana Stojković i dodaje:

- Najgore od svega je što učešćem u ovakvim "izazovima" oni uopšte ne razmišljaju o posledicama, jer ih one ne dotiču. Oni više nemaju strah od autoriteta, ne brinu šta će reći roditelji, nastavnici ako se za to sazna, ako dođe do trudnoće... Njih nije briga, njima je jedino važno da budu deo svega što je po njihovoj meri "in", popularno i da slučajno ne budu van dešavanja.

Današnja deca opterećena su seksualnim odnosima i i te kako su edukovana, jer im je sve dostupno. Problem je što su oni u mozgu nezreli i ne mogu te informacije da iskoriste. Možda hoće da budu odrasli, ali u telu su deca.

Na pitanje kakav je psihološki profil deteta koje može sebi da dozvoli ovakav vid "igre", psiholog objašnjava:

- To su osobe zavisne od adrenalina, rizika, koje u sebi imaju avanturističku crtu. Ličnosti koje će pristati na sve izazove zarad popularnosti, što je potpuno pogrešno. Jer, to su, zapravo, ona deca iza čije se maske krije potreba za pripadanjem, prihvatanjem, strah od odbacivanja i samoće, pa onda dolazimo do ovakvih poteza i trendova. Jasno je da su i ovde zakazali roditelji i da je na njima deo odgovornosti, ali mene kao stručnjaka višre brine to što se sve češće susrećem i radim s jako finim i predanim porodicama koje ne mogu da sa izbore sa svim ludostima i svim onim što dolazi sa mreža.

Autor: Dubravka Bošković