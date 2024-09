U Srbiju stigao novi trend: Evo šta rade devojčice za prvi dan škole

U Srbiju stigao novi tiktok trend koji je zaludeo starije tinejdžerke! Sudeći po internet objavama dolazi pravo iz Amerike i nosi naziv "back to school glam".

Verovali ili ne, za prvi dan srednje škole, devojčice sa jedva 15 godina su počele osim fizera, da unajmljuju i profesionalne šminkere. U prilog tome ide i činjenica da se pred 1. septembar traži i termin više kod šminkera.

Sve to detaljno objavljuju na društvenim mrežama, a one koje dođu"običnog" izgleda na nastavu, pričaju devočice, nisu više "in".

Ovo nam je potvrdila i jedna šminkerka.

- Iskreno, meni je ovo poražavajuće. Da se razumemo, ja volim kada imam posla i ja od toga živim, od šminkanja... Ali, da se zakazuju termini za prvi dan škole i da se traži šminka kao da idete na maturu, strašno je. Bojim se da će sledeće godine ovo biti stvar koja će se podrazumevati, obzirom da je ove školske godine trend tek počeo - otkrila nam je naša sagovornica.

Da su naša deca probila sve granice normalnog ponašanja i da je poslednjih nekoliko godina situacija itekako alarmantna, za Informer je potvrdila i psiholog Jovana Stojković.

- Deca nam odrastaju bez empatije, razumevanja, svi imaju iste ciljeve - da budu poznati i bogati! A, u biti su veoma nezreli, nesvesni i nezadovoljni svojim životom. I, onda se čudimo kada usvoje ovakav trend - ističe Stojković i dodaje:

- Pa, pogledajte u šta su nam se pretvorile proslave 18. rođendan, matura... Bez podrške roditelja oni ne bi mogli sve to. Tako ni sebi da obezbede profesionalnu šminku za prvi dan srednje škole. U tim godinama postaju manipulatori i spremni su na sve zarad svog cilja, a roditelji današnjice uglavnom idu linijom manjeg otpora!

Na pitanje šta kod tinejdžera izaziva potreba da sebi obezbede profi šminkera, odgovara:

- Novo društvo, nova okolina, potreba da se na silu stekne dobar utisak, da ste "in". Kada krenu u srednju školu imaju osećaj da su svemoćni, da su odrasli preko noći. Sada su više po gradu, uglavnom do srednjih škola moraju da koriste gradski prevoz, više su među ljudima. Ali, zato su roditelji ti koji moraju da ih usmere na pravi put i nauče svoju decu pravim vrednostima!

