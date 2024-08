NOVI TREND ZALUDEO SRPSKU OMLADINU: Devojčice se krvnički pesniče i šamaraju zbog lajkova dok druga deca navijaju i snimaju!

Pojedina deca spremna su da čine mnoge gadosti i ludosti zarad lajkova na društvenim mrežama. Srpske tinejdžerke zaludeo je novi šokantni izazov - devojčice uzrasta od 14, 15 i 16 godina okupljaju se u parkićima u periodu između 20 i 21 sat i šaketaju se žestoko!

- Dve devojčice se u rundama najstrašnije pesniče i šamaraju, a ostali iz grupe što dečaka, što devojčica snimaju i navijaju. Sve to dok u parkiću ima male dece s roditeljima. Na nas ne reaguju, možda njihovi roditelji da probaju da razgovaraju s njima - upozorio je na društvenim mrežama jedan stanovnik beogradske opštine Voždovac.

Međutim, pojedinci su i njega odmah osudili u komentarima jer nije reagovao i zvao policiju.

Sociolog Bojan Panaotović ističe da bi roditelji, razredne starešine i ostali nadležni trebalo da svoje telefone ostave po strani i da se pozabave decom, jer sve dok neko ne napuni 18 godina, za njega odgovara roditelj.

- To znači da ne može da se tuče u parku a da roditelj nema u to uvid, kontrolu i da ne interveniše. Oni koji prolaze i gledaju te stvari ne treba da snimaju, već da odmah zovu policiju, koja će da takve skupove neutrališe. Deci poručujem da makar sada, kada je prilika, otvore oči i pogledaju kako je Aleksandra Perišić, koja je samo pet-šest godina starija od njih, osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama - naglasio je Panaotović i dodao:

- Osvojila je i naklonost čitave nacije. Radom i normalnošću može se postići neuporedivo više nego tako što ćete biti budala, neakademski rečeno. Otvorite oči, uši, pogledajte šta se sad dešava oko nas, ceo svet priča o Jokiću i Đokoviću, a oni su počeli da treniraju kad su bili mnogo mlađi nego ovi što se sad mlataraju u parku!

Bez saosećanja

Nema želje da se pomogne, već se samo upali kamera

Psihoterapeut Jelena Manojlović kaže i da to što mnogi okreću glavu govori o tome da smo postali apatični:

- Nemo posmatramo, nema saosećanja niti želje da se drugima pomogne, samo da se uključe kamere i da se snimi, postavlja na mreže... Nedavno je urađen jedan ogled, navodno je muškarac na ulici tukao ženu, svega 12 odsto prolaznika je pomoglo, ostali su slikali, snimali i okretali glavu. Upravo to "ne tiče me se" dovodi do toga da budemo otuđeni, nesrećni i nezadovoljni.

Psihoterapeut Jelena Manojlović ističe da je to što deca rade potreba za dokazivanjem, ali na pogrešan način.

- To je sve posledica društvenih mreža i roditeljska nekontrola, ne može roditelj sve da isprati, ali ako vidimo da se dete ponaša drugačije, da se njihovi drugovi ponašaju drugačije, treba pokazati interesovanje. Deca prolaze pored roditelja kao pored neprijatelja, umesto da u njima vide najveće prijatelje. Došli smo do toga da se devojčice ponašaju neprimerenije od dečaka! Nema više vaspitanja, nema više roditelja koji će da budu modeli ponašanja - navela je Manojlovićeva.

Autor: Dubravka Bošković