'TO RADIM ZBOG SRBIJE' Vučić iz Moskve: Ponosan sam na svoju zemlju!

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da njegova misija nije da se provodi ili zabavlja, već da deluje u interesu Srbije i njenih građana. On naglašava da je njegova borba usmerena ka očuvanju suvereniteta, slobode i nezavisnosti Srbije.

- Ne idem nigde da se provodim već da uradim stvari za Srbiju i njene građane, to je moja borba. Ako ste slobodni, suvereni i nezavisni, ne možete nikome da se dopadnete. Možete da mislite kakav linč me čeka u Albaniji. Sastanak evropske političke zajednice, naći će njih dvoje, troje, da usklađuju svoje argumente sa visinom decibela svoga glasa i objašnjavaju mi kako ne mogu da budu na evropskom putu oni koji se sastaju sa "zlikovcem, zločincem". To radim zbog Srbije, ponosan na svoju zemlju- poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić