'OPET SAM JEDINI KOJI NIJE PRIHVATIO DEKLARACIJU' Vučić iz Odese: Ponosan sam na politiku Srbije, na našu nezavisnost (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je jedini koji je prihvatio Dekleraciju.

- U laži su kratke noge. Opet sam jedini koji nije prihvatio Deklaraciju.

Ponosan sam na politiku Srbije, na našu samostalnost, na našu nezavisnost. - rekao je Vučić.

- Na N1 i Novoj S govore o izdaji? A šta sam i koga izdao? Rusiju? Čime? Ovo mi je četvrti put da sam na samitu Jugoistočne Evrope i Ukrajine i opet sam jedini koji nije prihvatio dekleraciju. Za razliku od njih koji bi prihvatili sve protiv Rusije. Ali to vam govori o njihovoj potpunoj pogubljenosti, o tome da više ne znaju ni šta žele. Do juče su me kritikovali da sam ruski agent. Sad sam nečiji tuđi čak i kad zaštitim naše, a štiteći naše uvek je to delimično ruske, taman koliko i ukrajinske interese. Jer mi štitimo interese međunarodnog javnog prava, uvek rukovodeći se svojim interesima. Kada nemate argumente onda vam ne preostaje nego da se nadate da ćete lažima nešto da postignete. Na kraju, rezultat je uvek isti, u laži su kratke noge - rekao je Vučić.