ŽESTOK RAFAL: Gledateljka osula drvlje i kamenje po Mimas, pa potkačila i Gruju: OSUŠIO SI SE K'O GRANA, NE LIČIŠ NA ČOVEKA! (VIDEO)

Gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji ''Narod pita'' bili su Milana Šarac Mimas, Nikola Grujić Gruja i Jovan Pejić Peja.

- Dobro veče, Vera kraj telefona. Mimas, ti si Gruju prevarila da bi bila bitna i imala neku priču u rijalitiju - kazala je gledateljka.

- Zar sam onda četiri godine sa njim zbog toga? - upitala je Mimas.

- Kakvo je to poštovanje tvog momka?! Ti si ljubomorna na Aneli. Nju si pljuvala, a ne vidiš svoje postupke. Grujo, tebe tek ne mogu da razumem. Devojka te je prevarila na tvoje oči, a ti si preko toga prešao. Nije mi jasno da neko preko takvih stvari prelazi. Tvoja Mima treba da ćuti i pokrije se ušima, a ne da komentariše druge. Aneli je uvek bila interesantna za razliku od nje, bila je dobar učesnik. Ono što je Mimas uradila, preko toga samo budala može da pređe. Gruja je odlabio k'o čačkalica, ne liči više na čoveka - kazala je gledateljka.

- Kako reagujete na flert koji su imali Mimas i Peja? - upitala je voditeljka.

- Možda je nešto ona pokušala, ali joj nije uspelo - rekla je gledateljka.

- Gospođo, meni je veoma krivo jer ste vi jedna veoma frustrirana osoba i nesrećna - kazala je Mimas.

Autor: S.Z.