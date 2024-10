Nestabilno, oblačno vreme sa padavinama potrajaće do kraja ove nedelje, a od ponedeljka 7. oktobra uslediće stabilizacija, a sa njom i ulazak u najtopliji period ove jeseni – Miholjsko leto. A prema najavi meteorologa Ivana Ristića, baš na Miholjdan, u subotu 12. oktobra, biće i najtopliji dan u oktobru prema sadašnjem prognostičkom materijalu. U Mačvi dnevne maksimalne temperature vazduha biće oko 27 stepeni Celzijusa tog dana!

- Sledeća nedelja će, prema trenutnoj vremenskoj prognozi, biti topla, temperature će biti između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Najtopliji dan očekujem da bude subota 12. oktobar. Nakon toga će da usledi postepeni pad temperature, odnosno, vraćamo se na normalu. To znači na prosečne vrednosti, na 15 do 20 stepeni s tim što može ponovo da dođe do jačeg prodora hladnog vazduha, što mi trenutno pokazuje Pacifik. To još uvek ne pokazuju modeli, tako da ćemo videti – kaže Ristić za “Blic”.

Zašto će miholjsko leto biti kraće i drugačije

Druga polovina oktobra biće sigurno znatno hladnija u odnosu na period koji sledi od ponedeljka sve do sledećeg vikenda, a “miholjsko leto” ove godine, iako sigurno stiže biće drugačije u odnosu na prošlogodišnje i druga prethodnih godina.

Ristić objašnjava da će “letnji dani” u oktobru biti ove godine znatno kraći, biće ih manje, a razlog tome je što polarni vrtlog i dalje ne popušta i utiče na stabilnost vremenskih prilika.

- Najtopliju nedelju, to je sledeća nedelja, i najtopliji dan, 12. oktobar, uslovno možemo nazvati Miholjsko leto. Polarni vrtlog se ove godine ustremio na Evropu i zato nećemo imati klasičnu varijantu Miholjskog leta, jer neće biti dugotrajne stabilizacije koja je karakteristika tog perioda – kaže Ristić.

Karakteristike miholjskog leta

Podseća da su karakteristika miholjskog leta jutarnja magla, sunce, suvo vreme uz maksimalne dnevne temperature od 22 do 27 stepeni Celzijusa, što znači da će temperaturni uslov biti ispunjen, ali to će kratko trajati.

Miholjsko leto donosi otopljenje i letnje temperature



- Za miholjsko leto je karakteristično sedam do deset dana stabilnog vremena, a ove godine je najveći problem što nam stalno dolaze cikloni i oblaci zato ćemo imati skraćenu verziju letnjih dana. Moguće da bude lokalno i padavina tokom takozvanog miholjskog perioda – kaže Ristić.

Ristić podseća da je u prognozi za jesen i zimu 2024/2025., koju je uradio zajedno sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, objavljeno da će u drugoj polovini oktobra i prvoj polovini novembra biti hladnije. Jutarnje temperature će biti od 5 do 10 stepeni, dnevne maksimalne između 10 i 15 stepeni, u pojedinim danima biče maglovito pogotovo u kotlinama i rečnim dolinama, gde se magla može zadržati veći deo prepodneva.

Sneg u Beogradu već u novembru!?

- Očekuje se kiša povremeno, na planinama po neka pahulja. U drugoj polovini novembra, sa jačim prodorom hladnog arktičkog vazduha biće i puno padavina uglavnom kiše, na planinama snega. Sneg se krajem novembra očekuje i u nižim predelima južnije od Save i Dunava, ali nije isključeno prema trenutnim modelima da bude tako i u Beogradu. Najniže temperature krajem novembra biće od -2 do 5 stepeni, a maksimalne od 3 do 8 stepeni – kaže Ristić za “Blic”.

Autor: Dubravka Bošković