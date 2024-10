Lekari upozoravaju na simptome: Ovi virusi haraju među decom i odraslima, a tu je i korona

Malaksalost, temperatura, pospanost, bol u glavi i mišićima. Skoro da ne postoji osoba koja se prethodnih dana nije žalila na simptome virusnih, ali i bakterijskih infekcija. Neki to, pak, pripisuju nagloj promeni i oscilaciji u temperaturi, dok su drugi odmah potražili lekarsku pomoć.

Doktorka Biserka Obradović otkrila je kako da razlikujemo posledice vremenskih promena na naš organizam i simptome virusa, dok je pedijatar dr Saša Milićević objasnio šta je znak za uzbunu roditeljima kada je u pitanju virus koji vlada među decom i kako treba postupiti kada nastanu prvi simptomi.

Doktorka Biserka Obradović za Telegraf.rs kaže da jedna stvar može da "zavara" ljude.

"Virusi koji sada vladaju su virusi koji nas nisu napuštali čitavog leta. Sada imamo sezonske viruse - adenovisuri i rinovirusi koji napadaju gornje respiratorne puteve i imamo stomačne roto i norovirus. Međutim tu nam se umešao i kovid koji je, je po simptomima znatno blažiti - to su FLiRT varijante omikron soja virusa i to najzačajnija JN.1. Tu su simptomi znatno blaži od onih na koje smo navikli, ali su isti - javlja se jak bol u mišićima, malaksalost, glavobolja, temperatura koja može da traje od jednog do četiri dana. Međutim, ta temperatura koja traje jedan dan zavara ljude tako da oni skinu temperaturu, odu u kolektive i šire viruse dalje - priča doktorka.

Vakcinišite se na vreme

Doktorka Obradović savetuje ljudima da se vakcinišu na vreme jer se dejstvo vakcine ispoljava tek 14 dana nakon vakcinisanja i otkriva da se ljudi obično lekaru javljaju tek kad dođe do sekundarnih i tercijarnih infekcija.

"Testiraju se uglavnom oni koji imaju promenjeno čulo mirisa i ukusa, takvih je znatno manje u odnosu na prethodne godine, i oni koji su prepoznali te simptome u odnosu na kovid koji su imali ranijih godina. Onda, možemo da pretpostavimo da je to prosek ljudi koji su u srednjim i poznim godinama, jer nam je prosek ljudi koji se vakciniše 54 godine. I naravno lekaru se javljaju tek kad dođe do infekcija, a to je sa upalom pluća, bronhitisom, upalom uha, upalom sinusa i onda se u anamnezi sete da su pre 7 do 10 dana imali temperaturu. Evo juče je krenula vakcinacijia protiv gripa i evo apel ljudima da se vakcinišu sada dok nije dijagnostifikovan virus gripa jer se dejstvo vakcine ispoljava tek 14 dana nakon vakcinisanja. Obavezno ljudi preko 65 godina, hroničani, kardio-vaskularni bolesnici i svi oni sa samnjenim imunitetom neophodno je da se vakcinišu, kao i ljudi koji rade u kontaktu sa drugim ljudima", apeluje doktorka Obradović.

Promena vremena

Kako da razlikujemo kada nam organizam reaguje na vremenske i temperaturne oscilacije, a kada su u pitanju simptomi virusa.

"Ako postoje temperatura, kijavica i bol u grlu, znači da je u pitanju neka infekcija i treba da se javimo lekaru da vidimo da li je viurusna ili bakterijska, a kod promene vremena nemamo kijavice, bol u grlu i povišenu temperturu, tako da su to tri ključna simptoma zbog čega se treba javiti lekaru", ističe doktorka.

Koji virusi haraju među decom

Pedijatar, dr Saša Milićević ističe da se sezona virusa izgubila i da virusi vladaju tokom čitave godine, a da su na meti tih virusa najviše deca pretškolskog uzrasta.

"Sezona virusa se skoroz izgubila, nekada se znalo otprlike kada su repiratorni virusi koji napadaju organe za disanje, kada su stomačni, kada je varičela, kada su morbili. Međutim, sada se, poslednjih godina, ta sezona izgubila, odnosno virusi vladaju tokom čitave godijne tako da su sada najviše kod pretškolske dece, dece u vrtićima najviše, zastupljeni tvz. rinovirusi koji napada organe za disanje, ali tu su takođe i rota, adeno i norovirus koji napadaju stomak. Međutim, treba imati u vidu da i virusi koji napadaju disajne organe mogu da daju stomačne tegobe i virusi koji napadaju stomak mogu da daju respiratorne tegobe. Tu sada ima i varičele i ovčijih boginja, toga ima prilično, i postoji tzv. BRNU virus (bolest ruku, nogu i usta). Ima i korone, ali su imptomi dosta blagi, ne daje više onako jake simptome kao nekad što je bilo - ističe doktor Milićević.

Dete izolovati sedam dana

Pedijatar savetuje roditeljima da prvo sami pokušaju da detetu snize temperaturu, fiziološkim rastvorom smanje sekreciju i da ga hidriraju, a takođe i ne odovode u vrtić i kolektive bar sedam dana dok infekcija traje.

- Prvo roditelji treba da pokušaju sami da daju lek za povišenu temperaturu, drugo - važno je da daju detetu tečnost jer u dečijem uzrastu dehidracija lako nastaje. Obzirom da je veliki deo dečijeg organizma voda, ako dete ne unosi dovoljno tečnost može da dehidrira. Takođe treba sačekati sa ishranom, dakle ne treba forsirati dete da jede jer u našem narodui važi 'sad si bolestan sad moraš da jedeš' , a to nije baš tako. Znači, ne treba detetu davati puno hrane već umereno i može naravno fiziološki ratsvor u nos da bi se smanjila sekrecija. Dete treba podići da spava na malo podignutom uzglavlju i bilo bi dobro da se isključi iz vrtića ili iz škole bar sedam dana dok ta infekcija vlada - ističe doktor Milićević.

