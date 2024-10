OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Tokom noći stižu nepogode i zahlađenje - OVAJ grad će biti prvi na udaru!

U Srbiji je pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha i do 30 stepeni Celzijusa, međutim, meteorolozi najavljuju veliku promenu koja stiže tokom noći sa severa zemlje, a prema rečima meteorologa amatera Ivana Ristića prvi grad koji će zahvatiti padavine biće Sombor.

Sombor prvi na udaru promene vremena oko ponoćiRistić napominje da će naoblačenje, uz kišu i pad temperature, pogoditi prvo sever Srbije, tačnije grad Sombor i okolinu između ponoći i 1 sat posle ponoći, a zatim će prema jutru granica kiše biti na liniji Bajina Bašta – Vršac.

Četvrtak, 22h

- Na mapama se jasno vidi da naoblačenje sa padavinama kreće na severu, oko Sombora i da se linija spušta prema jugoistoku. Očekujem da kiša u Somboru počne oko ponoći do 1 sat, oko 3-4 časova će Novi Sad, posle Beograd oko 5 sati ujutru i dalje se spušta prema ostalim gradovima. U jutarnjim časova će prvo prestati na severozapadu, tamo gde je počelo, a u Beogradu oko podneva. Južnije od Beograda će kiša padati i popodne – kaže Ivan Ristić.

Petak, 03h

Uz kišu sledi i pad temperature

Dodaje će u petak temperatura biti niža i za do 10 stepeni Celzijusa u Srbiji, a od subote 12. oktobra postepeno će se promeniti sinoptička situacija iznad Evrope, ali i naše zemlje i stiže nam rano jesenje vreme.

Petak, 04h

- Do kraja oktobra će jutra biti maglovita i hladna sa temperaturom između 5 i 10 stepeni, u maglovitim područjima i oko 0 stepeni, a preko dana će maksimalne temperature biti između 15 i 20 stepeni Celzijusa. Do nas će stići evropski anticiklon, a njega karakteriše suvo vreme. Trenutno prognoza ide u prilog orijentacionoj dugoročnoj prognozi za jesen/zimu, koju sam uradio zajedno sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem i po kojoj ćemo posle 10 godina imati jesen i zimu kao nekada, a ne kao prošle i prethodnih godina kada su temperature bile znatno iznad proseka – kaže Ivan Ristić.

Petak, 05h

Kroz "bečka vrata" očekuje se prodor hladnog arktičkog vazduha

Podsetimo, većina modela prognozirala je pre nekoliko dana dolazak hladnog fronta i prodor hladnog arktičkog vazduha kroz „bečka vrata“ u Srbiju.

Petak, 07h

Ristić kaže da će druga polovina meseca biti početak hladnijeg perioda i tako ćemo ući i u novembar. Neće biti prejakog zahlađenja, ali ćemo imati jesenje vreme sa normalnim prosečnim temperaturom.

- Evropski anticiklon koji stiže je klasičan anticiklon koji je vladao pre, oko 80-tih godina prošlog veka kada je bila hladnija klima i kada smo imali hladnije zime i druga godišnja doba. Nalazi se atmosferi iznad centralne Evrope, a nastaje usled prodora hladnog vazduha sa severozapada i onda kada dođe do stabilizacije vremena nastaje anticiklon. Postoje Azorski i Sibirski anticikloni, oni su osnovni, a kada dođe do prodora arktičkog hladnog vazduha sa severozapada u Evropi onda se Azorski pomeri malo prema Evropi i bude evropski – zaključuje on.

Oglasio se i RHMZ

"Na severu Vojvodine se u prvoj polovini noći očekuje naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će se zatim do jutra proširiti na ostale predele severne i zapadne Srbije, uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pad temperature.", stoji u najavi objavljenoj nešto posle 21 sat.

Sutra, u petak, u većini mesta osetno hladnije, najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 °S na zapadu do 25 °S na istoku zemlje, dalje navode.

"Prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima uz pojačan severozapadni vetar sa severa i zapada Srbije, pre podne će se brzo proširiti na ostale predele, uz istovremeni prestanak padavina u Vojvodini.", stoji u najavi RHMZ.

Autor: Iva Besarabić